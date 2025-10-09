  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Lunini vozli: preverite, kaj povedo o vas

Sinteza je ohraniti storilnost, a omehčati kritiko in nadzor. Ni pomembno le, koliko je narejeno, temveč da pri tem ohranimo dobre odnose.
Če je južni vozel v kozorogu ali 10. hiši, se rodimo z dobrim občutkom za odgovornost. FOTO: Iaroslava Zolotko/Getty Images
Če je južni vozel v kozorogu ali 10. hiši, se rodimo z dobrim občutkom za odgovornost. FOTO: Iaroslava Zolotko/Getty Images
Joy Lotos
 9. 10. 2025 | 05:20
3:23
A+A-

Če je južni vozel (JV) v raku ali 4. hiši, so ljudje s to pozicijo topli, prijazni, sočutni, mirni, počasni, skrbni, navezani na dom in domače, družinski. V stiku so s čustvi in delujejo v skladu z notranjim ritmom. Dolgo ostajajo odvisni od domačih, preden se osamosvojijo. Poslovno življenje, ki ga vodita storilnost in ambicioznost, ni najlažje zanje. Na drugi strani gugalnice, proti severnemu vozlu (SV), jih lahko zaziba zavest, da niso razvili vseh svojih potencialov, da so obljubljali več, kot so naredili iz sebe. Druge popelje na stran SV konkretna življenjska situacija, ko npr. njihovi ostareli starši niso sposobni več skrbeti zanje ali jih zapusti partner, ki jim je prinašal materialno stabilnost.

SV v kozorogu ali 10. hiši ljudi uči, da je včasih treba sebi in drugim postaviti meje, delati, tudi ko jim ni do dela, ko se ne počutijo najbolje. Videti delo in svoje odgovornosti, narediti, kar je treba, je zanje velik izziv, a tisto, kar jim bo dalo dober občutek o sebi. Če je SV v 10. hiši, ne gre le za razvijanje odgovornosti, delavnosti, trpežnosti, vzdržljivosti, ampak so potrebne konkretne poslovne ambicije, saj se bo tak človek našel šele prek posla. Poslovni uspeh je nakazan pozneje v življenju, z njim se okrepi občutenje lastne vrednosti.

Če imajo južni vozel v raku ali 4. hiši, ljudje dolgo ostajajo odvisni od domačih, preden se osamosvojijo. FOTO: Luckybusiness/Getty Images
Če imajo južni vozel v raku ali 4. hiši, ljudje dolgo ostajajo odvisni od domačih, preden se osamosvojijo. FOTO: Luckybusiness/Getty Images

Če je JV v kozorogu ali 10. hiši, so to ljudje, ki se rodijo z dobrim občutkom odgovornosti, delavnosti, sposobnostjo se odrekati in se potruditi za cilje, sprejeti večje odgovornosti – prekmalu prevzeti skrb za mlajše sorojence ali imajo starševsko vlogo do staršev (ker so nemočni, bolni ali onemogočeni). Pogosto imajo močan občutek krivde, ki jih žene v pretirano organiziranost. Imajo potrebo po nadzoru nad svojim življenjem. Pogosto so trdi, ne zanjo odpuščati, močno kritični do vseh, ki se v svetu ne znajdejo tako kot oni, in nimajo enakega občutka za to, kaj je treba narediti. Gibalo, ki zaniha na stran SV, je pogosto izguba službe, nosečnost, včasih zdravstvene težave. Znajdejo se več doma, prisiljeni skrbeti za domače in imajo več časa za svoja čustva in družinsko življenje. Čeprav jih je tega strah, to potrebujejo, da bi razvil odlike SV.

SV v raku ali 10. hiši ljudi uči, da je za neke stvari potreben čas. Da določeni procesi ne morejo biti takoj in hitro opravljeni, zahtevajo nekaj časa. Uči jih vzeti si čas tudi zase, da postanejo boj mehki in topli do bližnjih, se naučijo odpuščati. Mogoče so prisiljeni delati doma in se na tak način bolj prilagoditi svojim potrebam. Pogosto so večji del življenja močno usmerjeni na poslovno področje in pozneje na družino. Družina in bližina sta zanje velik izziv. Ko se skozi otroke ali partnerja naučijo biti mehkejši do drugih, se učijo biti mehkejši tudi do sebe, saj so bili pogosto njihova storilnost, kritika in nadzor samo način pobega pred lastno bolečino in močnimi občutki krivde.

astrologijalunini voznihoroskopluna
