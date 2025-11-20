Magneti za manipulatorje: najnaivnejši astrološki znaki

Nekatera slovijo kot najnaivnejši astrološki znaki: ne zaradi pomanjkanja inteligence, temveč ker naivno verjamejo v dobroto ljudi in sveta okoli sebe.

To ni nujno znak šibkosti, toda tri znamenja pogosto plačajo visoko ceno za svoje veliko srce in odprto dušo. Kateri so ti znaki, opozarja T-portal.

Ribi

Sanjači zodiaka, pod vplivom Neptuna, ki jim zagotavlja bujno domišljijo in omogoča beg pred realnostjo. Ribe si preprosto ne morejo pomagati in v ljudeh vedno vidijo le najboljše.

Njihova globoka empatija in občutljivost pomenita, da so vedno prepričane v dobre namene drugih. Pogosto spregledajo rdeče zastavice, saj na svet gledajo skozi filter upanja in idealizma, zaradi občutljivosti pa so ranljive za prevare in lahka tarča za prevarante.

FOTO: Natalie Board/Gettyimages

Strelec

Pod vplivom Jupitra, planeta rasti in sreče, strelci verjamejo, da je svet prijazno mesto. Njihova odprtost do novih izkušenj in ljudi pomeni, da hitro zaupajo in pozabljajo na previdnost, še posebej na potovanjih in pri spoznavanju novih ljudi.

Njihov entuziazem in želja po svobodi pogosto povzročita, da pozabijo na osnovne varnostne ukrepe, saj so preveč osredotočeni na naslednjo avanturo, da bi opazili tveganja ali skrite namene.

FOTO: Gettyimages

Rak

Raki, ki jim vlada Luna, so sočutni in radi skrbijo za svoje bližnje, zaradi česar so zelo dovzetni za manipulacijo. Srce nosijo na dlani in potrebe drugih postavljajo pred svoje, zato postanejo lahke tarče tistih, ki bi to radi izkoristili.

Globoko verjamejo v dobroto vseh, ki jih imajo radi, kar jim pogosto zamegli presojo, njihova čustvena občutljivost in želja po harmoniji pa jih vodita k temu, da zlahka odpuščajo, in slabe izkušnje vse prevečkrat prehitro pozabijo.