Manifestacija brez čarobnega mišljenja: nismo krivi za vsako bolezen, nesrečo ali neuspeh

Manifestacijo pogosto povezujemo z idejo, da z mislimi, vizualizacijo ali vibracijo pritegnemo želeno življenje. Takšen pogled je privlačen, saj nam daje občutek, da imamo več vpliva na prihodnost. Toda ni nam treba verjeti, da vesolje izpolnjuje vsako dovolj močno željo, da bi iz manifestacije vzeli nekaj uporabnega. Ko jasno določimo, kaj želimo, začnemo drugače usmerjati pozornost. Hitreje opazimo priložnost, povezavo ali korak, ki bi ga prej spregledali. Če si predstavljamo sebe v določeni situaciji, se lahko tudi laže pripravimo nanjo.

Toda vizualizacija brez dejanja ostane predstava, zato se lahko ob vsaki želji vprašamo: Kaj je najmanjši korak, ki ga lahko naredimo danes? Manifestacija je lahko koristna, ko nas premakne iz nejasnega hrepenenja v jasnejšo namero. Manj koristna postane, če zaradi nje verjamemo, da smo sami krivi za vsako nesrečo, bolezen ali neuspeh, ker nismo »dovolj pravilno mislili«. Na vse namreč nimamo vpliva. Na smer svojega naslednjega koraka pa pogosto imamo.