Manifestacija obilja: Ana Bučević razkriva skrivnost, kako postati magnet za denar

Ana Bučević, hrvaška avtorica duhovnih knjig, poudarja, da je denar energija. Ni razlike med njim in zdravjem in ljubeznijo, samo bolj otipljiv in realen je, zato mislimo, da ga je težje manifestirati. »Da se spremeni situacija, se moramo spremeniti mi v njej,« poudarja, »nič drugače ne bo, dokler mi ne zamenjamo prepričanj, misli, fokusa. Prepričanja o denarju namreč tlakujejo našo finančno realnost. Ne moremo vibrirati pomanjkanja in živeti v obilju.

Hitro lahko ugotovimo, kakšna je naša vibracija do denarja, tako, da pogledamo, kako se počutimo, ko kdo govori o njem – opazujemo svoje negativne programe in čustva, nato pa še, kakšen je naš odnos do ljudi, ki imajo denar – to namreč ni naša reakcija nanje, ampak na denar. Svetuje tudi, da si vizualiziramo, da imamo milijon in ga razdajamo v kuverti domačim in prijateljem. Občutimo njihovo radost, saj nam bo to spremenilo vibracijo.

Denar je energija, ki jo obožujem, in z veseljem zapravljam.

Nato glasno izgovarjajmo, za kaj si želimo denar: za varnost, da pomagam drugim … Lahko si ponavljamo afirmacije: »Tako lepo je občutiti obilje, svobodo, živeti v sanjski hiši, potovati. Ljubim denar in on mene, z lahkoto prihaja v moje življenje. Denar je energija, ki jo obožujem, in z veseljem zapravljam, saj ga potem dobim več.« Dodaja še, da kadar jo doletijo nepredvideni stroški, se naravna na to, da bo zdaj prejela dvojno količino denarja, saj je kot magnet, ki ga privlači.