Manipulacija politične propagande: ujetniki lastnih čustev strahu in jeze

Živimo v času, ko informacije prihajajo hitreje, mnenja se predstavljajo kot dejstva. Strah in jeza sta orodji prepričevanja. Če želimo ostati notranje svobodni, se moramo zavestno odločiti, da izstopimo iz vrtinca manipulacije politične propagande. Najprej se vprašamo, kaj v nas nagovarja določeno sporočilo. Propaganda vedno cilja na čustva. Če v nas prebudi močan strah, bes ali občutek ogroženosti, se ustavimo. Globoko vdihnemo. Ne reagiramo takoj. Ko reagiramo impulzivno, oddamo svojo energijo. Ko ostanemo mirni, jo obdržimo.

Zavedamo se, da vsaka informacija nosi energijo namena. Nekdo želi nekaj doseči – podporo, odpor, razdor. Ko to razumemo, začnemo gledati širše. Ne sprašujemo se le, ali je nekaj res, temveč tudi, komu koristi, da v to verjamemo. S tem prebudimo svojega notranjega opazovalca. Pomembno je, da ne iščemo potrditve svojih že oblikovanih prepričanj. Propaganda nas najlažje ujame tam, kjer smo čustveno navezani. Če beremo samo tisto, kar potrjuje naš pogled, postanemo predvidljivi. Ko zavestno odpremo prostor različnim virom, razširimo perspektivo in zmanjšamo možnost manipulacije. Ključna je naša vibracija. Ko delujemo iz strahu, se ujamemo v kolektivno polje panike. Ko gojimo notranji mir, postanemo manj dovzetni za zunanje pritiske. Meditacija, tišina, stik z naravo nas vrača k sebi, da laže razločimo med dejstvi in manipulacijo.

Ne predajamo svoje moči zunanjim avtoritetam. Politika se spreminja, sistemi prihajajo in odhajajo, naša zavest ostaja. Ko prevzamemo odgovornost za svoje misli, ne dovolimo, da jih oblikujejo slogani. Postanemo suvereni v svojem notranjem prostoru.