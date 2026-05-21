Mars v biku: več bo trme, iskali bomo varnost

Ko Mars vstopi v bika, v katerem bo do 28. 6., ne divjamo več brezglavo naprej, ne skačemo na vsako provokacijo in ne trošimo moči za prazne bitke. Energija postane počasnejša, a bolj vztrajna. Kar si bomo zadali, bomo želeli izpeljati do konca. In bog ne daj, da bi nas kdo priganjal. V tem času bomo praktični, usmerjeni v konkretne rezultate. Manj nas bodo zanimale velike ideje, če za njimi ne bo nič otipljivega. Iskali bomo varnost, denar, mir, udobje in občutek, da stojimo na trdnih tleh. Mars v biku ne mara tveganja, rad gradi počasi in zanesljivo.

To je odličen čas za urejanje financ, delo na dolgoročnih projektih, vztrajanje pri ciljih, telesno aktivnost, vrtnarjenje, prenovo doma in vse, kar zahteva potrpežljivost. Dobro nam bodo šle naloge, pri katerih štejejo disciplina, rutina in trdna volja. V ljubezni bomo čutni, zvesti in željni bližine. Hoteli bomo dejanja, dotik, prisotnost in občutek, da se lahko na nekoga naslonimo.

Zna biti trmast

A Mars v biku zna biti trmast. Če se bomo zakopali v svoj prav, nas bo težko premakniti. Izogibajmo se jezi, ljubosumju, lenobi in kopičenju zamer. Največ bomo dosegli, če se usmerimo v nekaj, kar raste počasi.