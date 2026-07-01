Mars v dvojčkih je izjemno dober za učenje in trgovanje

Mars v dvojčkih prinaša hitro, nemirno in mentalno zelo aktivno obdobje, ko bo vse potekalo hitreje, kot smo vajeni. Energija bo usmerjena v komunikacijo, gibanje, pogajanja in nenehno menjavanje fokusa. Ljudje bodo bolj impulzivni v besedah, zato bodo odločitve, obljube in konflikti pogosti. V tem času bomo pretiravali predvsem z raztresenostjo na vse konce in kraje – začeli bomo več stvari hkrati, a jih teže zaključili. Povečana bo nervoza v prometu, komunikaciji in na družbenih omrežjih. Besede bodo ostre, hitre in bodo včasih prehitevale razmislek, kar lahko prinese več nesporazumov, a tudi hitre rešitve.

Mars v dvojčkih je izjemno dober za učenje, pisanje, trgovanje, marketing in vse oblike mreženja. Odličen je za hitre dogovore, kratke projekte in iskanje informacij. Pomaga nam, da najdemo rešitve, vendar le, če ostanemo zbrani in ne skačemo z ene stvari v drugo.

V odnosih bo več spogledovanja, duhovite komunikacije in igrivosti, a tudi več prepirljivosti. Privlačnost bo vezana na mentalno povezanost, ne le čustvena ali fizična. Hitro se lahko vnamejo iskrice, a tudi hitro ugasnejo, če ni globine. Slabosti tega tranzita so razpršena energija, živčnost in težava z osredotočenostjo. Lahko zapademo v preobremenjenost z informacijami ali ne dokončamo projektov. Ključno bo, da izberemo prioritete, sicer nas tempo odnese v kaos.