Mars v kozorogu: eden najmočnejših tranzitov za kariero, denar in osebno rast

Včeraj je Mars vstopil v kozoroga, v njem bo do 23. januarja. Ko se to zgodi, se energija v nas umiri. To ni čas za hitro akcijo, temveč za počasen, a neustavljiv vzpon. Čutimo več notranje resnosti, več osredotočenosti in pritiska, da končno naredimo tisto, s čimer že dolgo odlašamo. Mars je planet akcije, kozorog mojster strukture. Skupaj ustvarita energijo, ki nas spodbuja k odgovornim odločitvam. Manj bomo razmišljali o tem, kaj si kdo misli, in bolj o tem, kaj bo dolgoročno obrodilo sadove. To je eden redkih tranzitov, ko se naš trud res začne poznati.

Ta čas je posebno primeren za postavljanje dolgoročnih ciljev in realnih rokov, karierne premike, pogovore z nadrejenimi, prevzem večje odgovornosti, urejanje financ, varčevanje, odplačevanje dolgov, vzpostavljanje rutine – telovadba, red, disciplina, zaključevanje starih projektov, ki so predolgo čakali. To pomeni, da lahko naredimo velike korake, če smo pripravljeni vmes potrpeti. Mars v kozorogu ne nagrajuje bližnjic, ampak vztrajnost – vsak dan malo, a brez izgovorov. Prav zato se lahko pojavijo utrujenost, togost ali potlačena jeza. Pomembno bo, da si privoščimo tudi počitek in ne postanemo prestrogi do sebe in drugih. Če znamo to energijo pravilno usmeriti, je to eden najmočnejših obdobij za osebno rast skozi dejanja. Ne skozi obljube, ampak skozi konkretne korake.