Mars v levu: več bo poguma, a tudi več drame

Ker je Mars vstopil v leva, v katerem bo do 26. 11., se je prebudila naša želja po akciji, priznanju in dokazovanju. Postali bomo pogumnejši, bolj ustvarjalni in pripravljeni pokazati, kaj zmoremo. To je dober čas za projekte, pri katerih potrebujemo samozavest, odločnost in nekaj drznosti. Laže namreč stopimo v ospredje, prevzamemo pobudo in se borimo za tisto, kar nam veliko pomeni.

V odnosih bomo želeli več strasti, pozornosti in jasnih dokazov naklonjenosti. Težava lahko nastane, če bomo vsako nestrinjanje razumeli kot napad na svoj ponos. Izogibajmo se ljubosumju, tekmovanju in dramatičnim odzivom. Lahko nas zamikajo veliki nakupi, razkošje in želja, da naredimo vtis, zato previdno z impulzivnim zapravljanjem. Gnala nas bo potreba po uspehu, ustvarjanju in občutku, da smo opaženi. Ni najboljši čas za tiho diplomacijo ali odločitve, pri katerih moramo svoj ego povsem umakniti. Energijo Marsa v levu najbolje izkoristimo tako, da smo pogumni, a ne ošabni, ter svojo moč usmerimo v nekaj, na kar bomo lahko res ponosni.