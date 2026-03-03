Mars v ribah: v odnosih bomo mehkejši, tudi bolj občutljivi

Mars je vstopil v nežne, skrivnostne ribe, v njih bo do 10. aprila. Ognjeni planet akcije se potaplja v vodno globino čustev - in energija se bo občutno spremenila. Manj bo neposredne borbenosti, več intuitivnega delovanja. Namesto da bi udarili po mizi, bomo počakali, začutili, zaznali pravi trenutek.

V odnosih bomo mehkejši, bolj občutljivi. Hitreje nas bo kaj prizadelo, zato se lahko zapletemo v tihe zamere ali umik. Mars v ribah redko napada odkrito – deluje posredno. Zato je zdaj ključno, da govorimo jasno in ne pričakujemo, da bodo drugi brali naše misli. V službi bo poudarek na ustvarjalnosti, sočutju in delu, ki zahteva navdih. To je odličen čas za umetnost, pomoč drugim, duhovne prakse in projekte, ki imajo globlji pomen. Manj primeren je za agresivne pogajalske taktike, ostre konflikte ali hitre, tvegane odločitve. Postavljanje meja bo izziv. Meje bomo morali graditi zavestno, ne impulzivno. Če bomo poslušali intuicijo, lahko naredimo pomembne korake naprej. To je čas notranje moči. Mars v ribah ne kriči, ampak deluje iz globine.