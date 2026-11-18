Ste v obdobju, ko imate vsega dovolj, si želite sprememb ali čutite, da morate končno nekaj narediti zase? Po astrologiji se približno vsaki dve leti zgodi pomemben vpliv, imenovan Marsov povratek, ki razkriva, kako ravnamo s svojo energijo, jezo, pogumom in željami.

Mars je v astrologiji planet akcije, odločnosti, strasti in bojevitosti. Povezujemo ga z našo sposobnostjo, da se postavimo zase, premagujemo ovire in uresničujemo cilje. Ko se vrne na položaj, ki ga je imel ob našem rojstvu, temu pravimo Marsov povratek. Nastopi približno vsakih 22 do 24 mesecev, točen čas je odvisen od gibanja planeta. Mars namreč za pot okoli Sonca potrebuje približno 687 zemeljskih dni. Zaradi navideznega retrogradnega gibanja lahko v nekaterih obdobjih isti položaj doseže celo trikrat.

Marsov povratek simbolizira začetek novega cikla osebne energije. Kot bi dobili priložnost, da ponovno razmislimo, kam usmerjamo svojo moč in za kaj se borimo. Ali vztrajamo v službi, ki nas izčrpava? Se v odnosih preveč prilagajamo drugim? Smo opustili cilje, ki so nam nekoč veliko pomenili? Morda je zdaj čas, da prenehamo odlašati z odločitvami, ki jih že dolgo nosimo v sebi. Marsov povratek nam pomaga prepoznati področja, na katerih smo izgubili motivacijo, in nas spodbuja k odločnejšemu delovanju.

Marsov povratek simbolizira začetek novega cikla osebne energije. FOTO: Roc Canals/Getty Images

Mars nima samo prijetne simbolike. Povezujemo ga tudi z razdražljivostjo, tekmovalnostjo, konflikti in nepotrpežljivostjo. V času njegovega povratka naj bi bili zato pozorni na svoje odzive. Prav takrat se lahko pokaže, ali znamo svojo energijo usmeriti v reševanje težav ali dovolimo, da nas vodijo trenutna čustva. Se pogosto jezimo zaradi malenkosti? Nezadovoljstvo potlačimo, dokler ne izbruhne? Ali sprejemamo odločitve zgolj zato, ker želimo čim prej pobegniti iz neprijetnega položaja? Sporočilo Marsovega povratka ni, da se moramo boriti z drugimi, ampak da se naučimo svojo moč uporabljati premišljeno.

Če nekdo že dolgo razmišlja o menjavi službe, vendar si ne upa narediti prvega koraka, se lahko v času Marsovega povratka simbolično osredotoči na vprašanje, kaj ga zadržuje. Namesto impulzivne odpovedi pripravi življenjepis, razišče možnosti in začne iskati novo zaposlitev. Podobno velja za odnose. Če nekdo nenehno pristaja na stvari, ki mu niso všeč, je to lahko priložnost, da začne postavljati jasnejše meje. Pomagajo tudi telesna dejavnost, gibanje in ustvarjalni projekti, saj omogočajo konstruktivno usmerjanje energije.

Za natančen izračun povratka potrebujemo rojstne podatke in položaj Marsa v rojstni astrološki karti. Marsov povratek ne nastopi za vse ljudi istočasno, a sporoča, da nam ni treba čakati, da se življenje spremeni samo od sebe. Včasih moramo prvi korak narediti sami.