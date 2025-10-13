  • Delo d.o.o.
LAHKO SE OSVOBODIMO

Matrica čustev in vzorcev: duhovni učitelji razkrivajo, kako se osvoboditi

Poskusimo ozavestiti svoje glavne vzorce. Ni dovolj, da pazimo na misli in čustva.
Lahko se odločimo, da se bomo odklopili od matrice. FOTO: Kieferpix Getty Images
Lahko se odločimo, da se bomo odklopili od matrice. FOTO: Kieferpix Getty Images
M. B. Z.
 13. 10. 2025 | 15:10
2:09
A+A-

Kolektivne energije lahko razumemo kot matrico – silo, ki nas želi uničiti in črpati. Niti zavedamo se ne, da smo v njih – toda tudi če smo del stranke, navijamo za športni klub, smo v službenem kolektivu itd., smo energijsko povezani s tem, na ta način pa lahko zunanja stvar, ki nima zveze z nami, usmerja naše občutke in življenje. Negativno nas programira, saj smo v to ujeti in omejeni, pravijo duhovni učitelji.

Toda lahko se odločimo, da se bomo odklopili od matrice. Svoje vzorce moramo energijsko preobraziti in ni dovolj, da samo pazimo na svoje misli in čustva. Razmislite, kje vse vas držijo v krempljih – v službi, odnosih, partnerstvu, pri otrocih, hobijih. Poskusite ozavestiti svoje glavne vzorce. Zavedajte se, da se vse začne pri starših. Če je bila vaša mama žalostna, odsotna, je igrala vlogo žrtve, oče pa je bil npr. agresiven, se takoj pokaže, na čem mora človek delati. Ko si zvišamo zavest ali s pomočjo duhovnih terapij vstopimo v polje enosti, se spremembe zgodijo same od sebe. Spuščamo nepodporne energije mame, očeta, ob tem pride do fizične reakcije olajšanja, čuti se, kako gredo stvari iz sistema.

Problem izrazimo, a tudi telo in psiha morata spustiti ujetost, odstraniti jo moramo iz svojega polja, živčnega sistema, celic, podzavesti. FOTO: Andrii Lysenko/Getty Images
Problem izrazimo, a tudi telo in psiha morata spustiti ujetost, odstraniti jo moramo iz svojega polja, živčnega sistema, celic, podzavesti. FOTO: Andrii Lysenko/Getty Images

Tako se sprehodimo skozi celotno življenje in se ustavimo pri pomembnih ljudeh, sedanjih in nekdanjih partnerstvih, otrocih, službi, nesrečah, šokih, travmah, zlorabah in razbijemo ujete energijske strukture z ozaveščanjem, predihavanjem, spuščanjem. Kar nosimo, a ni naše, je lahko osvoboditi, stvari, ki so del nas, pa zahtevajo globlji čustveni in energijski proces. Problem izrazimo, a tudi telo in psiha morata spustiti ujetost, odstraniti jo moramo iz svojega polja, živčnega sistema, celic, podzavesti.

