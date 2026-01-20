  • Delo d.o.o.
RITUAL

Meditacija odpira tretje oko

Um umiri do točke, ko ga nič več ne razburka.
Prinaša manj stresnih misli, več čustvenega ravnovesja. FOTO: Petrenkod/Getty Images
Prinaša manj stresnih misli, več čustvenega ravnovesja. FOTO: Petrenkod/Getty Images
M. B. Z.
 20. 1. 2026 | 12:12
Tehnika odpre tretje oko, okrepi zbranost in prežene misli, ki nas spravljajo iz tira. Prinaša globoko sprostitev, manj napetosti in več notranjega ravnovesja. Šiva je v jogijski tradiciji opisan kot prvi učitelj joge. V ezoteričnih krogih ga razumejo kot več kot 'osebo': kot univerzalno zavest, s čimer se poskušamo uglasiti. Prikazujejo ga v globoki meditaciji – ko je miren, odmaknjen, s poudarjenim tretjim očesom, ki simbolizira notranji uvid.

Ritual gradi občutek varnosti in miru. Raztegnemo hrbet, boke, ramena, noge. Če telo boli, um ne bo nikoli tiho. Sedimo udobno, a pokončno. Hrbet naj bo raven. Roke na kolenih. Vdih naj bo dolg 6 sekund, zadržimo 6, izdihnemo na 6. Vedno znova pozornost vračamo k dihu. Vizualiziramo prostor med obrvmi, središče tretjega očesa. Šivo si predstavljamo v obliki, ki nam je najbližja (npr. kot kozmični plesalec). Sledi mantra – 'Om Namah Shivaya'. Ponavljamo jo v ritmu. Zlogi predstavljajo 5 elementov (zemlja, voda, ogenj, zrak, eter). Ko končamo, dlani podrgnemo in položimo na zaprte oči, šele nato jih počasi odpremo.

meditacija tretje oko zbranost
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
