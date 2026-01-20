Meditacija odpira tretje oko

Tehnika odpre tretje oko, okrepi zbranost in prežene misli, ki nas spravljajo iz tira. Prinaša globoko sprostitev, manj napetosti in več notranjega ravnovesja. Šiva je v jogijski tradiciji opisan kot prvi učitelj joge. V ezoteričnih krogih ga razumejo kot več kot 'osebo': kot univerzalno zavest, s čimer se poskušamo uglasiti. Prikazujejo ga v globoki meditaciji – ko je miren, odmaknjen, s poudarjenim tretjim očesom, ki simbolizira notranji uvid.

Ritual gradi občutek varnosti in miru. Raztegnemo hrbet, boke, ramena, noge. Če telo boli, um ne bo nikoli tiho. Sedimo udobno, a pokončno. Hrbet naj bo raven. Roke na kolenih. Vdih naj bo dolg 6 sekund, zadržimo 6, izdihnemo na 6. Vedno znova pozornost vračamo k dihu. Vizualiziramo prostor med obrvmi, središče tretjega očesa. Šivo si predstavljamo v obliki, ki nam je najbližja (npr. kot kozmični plesalec). Sledi mantra – 'Om Namah Shivaya'. Ponavljamo jo v ritmu. Zlogi predstavljajo 5 elementov (zemlja, voda, ogenj, zrak, eter). Ko končamo, dlani podrgnemo in položimo na zaprte oči, šele nato jih počasi odpremo.