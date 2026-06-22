Meditacija vijoličnega plamena naj bi nas dvignila na višjo frekvenco

Pomembno je vedeti, da višja ko je naša frekvenca in višja ko je duhovna raven, ki jo dosežemo, močnejši vijolični plamen lahko prikličemo. Meditacija vijoličnega plamena je zasnovana za klicanje vijoličnega plamena in zlitje z njim. Dvignila naj bi nas na višjo frekvenco in v višje stanje zavesti. S tem naj bi se laže povezali z višjimi duhovnimi ravnmi. Pomagala naj bi tudi pri klicanju duhovnih vodnikov in vnebovzetih mojstrov. Med njimi tudi Saint Germaina, ki naj bi pomagal pri klicanju vijoličnih plamenov z zelo visokih duhovnih ravni. Meditacije vijoličnega plamena so običajno združene s svetimi mantrami in molitvami, da lahko črpamo iz njegove zdravilne moči.

Pomembno je, da jih izgovarjamo, kot da jih resnično mislimo. Tako naj bi dosegli višjo resonančno frekvenco, ki pomaga priklicati vijolični plamen.

Naslednje mantre lahko uporabimo pri klicanju vijoličnega plamena, medtem ko si pred seboj predstavljamo vijolični ogenj: »Sem bitje čiste vijolične svetlobe. Sem vijolični plamen. Eno sem z vijoličnim ognjem, sem namen božje želje. Sem vijolični ogenj v delovanju. Sem bitje vijoličnega ognja.« Za najboljše rezultate usmerimo pozornost navznoter in se sprostimo. Predstavljajmo si mogočne vijolične plamene. Izgovarjajmo mantro, dokler je zares ne začutimo. Osredotočimo se na povišano raven energije. Pošljimo ljubezen in hvaležnost iz srčnega središča v vesolje.