Merkur ne prinaša samo težav, na ta tri znamenja bo vplival odlično

Merkur, planet komunikacije in razuma, 18. septembra vstopa v tehtnico, tranzit, ki nas bo iz ostrega, analitičnega vpliva device prestavil na področje harmonije in estetike.

Kaj to pomeni?

Namesto natančnega analiziranja, kako, kaj in zakaj, bodo v prihodnjih tednih besede postale mostovi: lažje bomo sklepali kompromise, prepričljivejše izražali svoje ideje in enostavneje pritegnili pozornost s stilom ter šarmom.

Kaj pravzaprav prinaša Merkur v tehtnici?

V astrologiji Merkur simbolizira naš način razmišljanja, komuniciranja, pogajanja in pomnenja informacij. Ko preide v znamenje tehtnice, ki vlada odnosom, pravičnosti in lepoti, se poudarek z gole logike premakne na ravnovesje in dialog.

Kompromisi postanejo plodnejši, soočenja manj agresivna, predstavitve in ustvarjalni projekti bolj estetsko dodelani.

Možni izzivi

Merkur v tehtnici lahko pri nekaterih astroloških znakih okrepi odlašanje ali vodi v površno komunikacijo in pomembnejše, kot da se težave reši, postane to, da so vsi zadovoljni.

Zato je energijo treba zavestno uporabiti za povezovanje, estetiko in primernejšo komunikacijo, pri tem pa, kadar je treba, ohraniti jasnost in odločnost.

Tri znamenja, ki bodo imela največ koristi od Merkurja v tehtnici so:

Tehtnica

Komunikacija dobi prefinjen, družbeno sprejemljiv ton. Merkur tehtnicam pomaga jasneje izraziti želje v odnosih, pogajanjih in poslovnih sodelovanjih.

Če rešujete kak spor ali sklepate dogovor, imate zdaj več možnosti, da dosežete, kar želite.

Dvojčka

Merkur je naravni vladar dvojčkov, a v tehtnici postane ton bolj uglajen. Dvojčki bodo blesteli v intervjujih, javnih nastopih, pogovorih in povsod, kjer je treba hitro, a elegantno izraziti misli.

Idealno obdobje za zagon bloga, podkasta ali predstavitev idej na družbenih omrežjih.

Vodnar

Vodnarji bodo imeli veliko koristi, saj Merkur v tehtnici olajša sklepanje dogovorov in strukturiranje idej v delavnem okolju.

Če delate v ekipi, vodite družbene projekte ali iščete partnerje za inovacije, je zdaj pravi čas, da nastopite prepričljivo in začnete ustvarjati.

Merkurjeva energija vam lahko prinese napredek na kariernem področju.