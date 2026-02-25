Merkur se obrača nazaj

V četrtek se Merkur navidezno obrne v retrogradno gibanje v znamenju rib. Nazaj v direktno smer se obrne 20. marca. Vmes nas čaka obdobje, ki kot vedno prinaša zaplete, zamude in nesporazume. A retrogradni Merkur ni le sinonim za kaos. Če razumemo njegova pravila, ga lahko izkoristimo kot priložnost za popravek smeri, v katero gremo. Čas, ko naredimo red, kjer smo pustili, da gredo stvari po svoje, revizijo in dokončevanje odprtih projektov ter popravljanje preteklih napak, da bi šli lahko bolj neobremenjeno naprej.

Ko se Merkur obrača nazaj, se tudi mi ustavimo. To ni čas za impulzivne odločitve, drzne začetke ali podpisovanje pomembnih pogodb, če jih lahko preložimo. Ne kupujmo na hitro dragih tehničnih naprav, ne menjajmo službe čez noč in ne začenjajmo projektov brez temeljitega premisleka. V tem obdobju se namreč rado zgodi, da pozneje opazimo podrobnosti, ki smo jih prej spregledali. Posebno previdni bodimo pri komunikaciji, v kateri se v tem času pogosto kaj zaplete. Berimo sporočila – dvakrat. Preverimo, komu jih pošiljamo. Ne sklepajmo prehitro in ne reagirajmo na prvo žogo. Vzemimo si čas za premislek. Z Merkurjem v ribah, ki so čustvene in zasanjane, se lahko hitro ujamemo v napačne interpretacije. Zato raje vprašajmo še enkrat, kot da gradimo zamere na domnevah.

Retrogradni Merkur rad ponagaja tudi tehnologiji in prometu. Zato shranjujmo podatke na računalniku, delajmo varnostne kopije, na pot se odpravimo prej. Računajmo na možnost zamud. Hkrati razumimo, da če se sestanek prestavi ali vlak zamuja, to ni nujno katastrofa, temveč opomnik, da upočasnimo korak. A to obdobje ima tudi svetlo plat. To je čas, ko se vračamo k nedokončanim zgodbam, da bi jih zaključili. Lahko obnovimo oz. ponovno odpremo stare projekte, pokličemo ljudi, s katerimi smo izgubili stike, razčistimo odprta vprašanja. Popravimo napake. Dokončamo tisto, s čimer smo odlašali. Retrogradni Merkur podpira revizijo, ne revolucije. Ustavi nas, da naredimo red, preden gremo naprej.

Ne pustite, da vas zapleti in zamude spravljajo ob živce. FOTO: Nicoletaionescu/Getty Images

Ker se tokrat premika nazaj v ribah, smo še posebno podprti pri delu na sebi. Okrepi se intuicija. Laže slišimo tihi glas v sebi. Če si vzamemo čas za razmislek, ustvarjanje ali tišino, lahko pridemo do pomembnih uvidov. Namesto da silimo naprej, se vprašajmo, ali gremo sploh v pravo smer. Retrogradni Merkur ni kazen. Je premor. Je priložnost, da pogledamo nazaj, preden naredimo naslednji korak. Če bomo potrpežljivi, natančni in iskreni do sebe, lahko iz obdobja zmede izstopimo močnejši. Si bomo dovolili upočasniti – ali bomo spet hiteli in se čudili, zakaj se vse zapleta?