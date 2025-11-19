Merkur se vrača v škorpijona

Sredi novembra, natančneje danes, 19. 11., se Merkur v svojem retrogradnem gibanju znova vrača v globoko in intenzivno znamenje škorpijona. Po obdobju, ko je v strelcu razpršil naše misli in nas spodbudil, da o preteklih rečeh razmišljamo široko, optimistično in brez meja, se zdaj spuščamo v povsem drugo dimenzijo, v globino. To je trenutek, ko se kozmični fokus premakne iz zunanjega raziskovanja v notranje.

Ko je bil Merkur retrograden v strelcu, smo poskušali razumeti pomen svojih izkušenj, iskali smo širšo sliko, filozofski smisel. Zdaj, ko se pomakne nazaj v škorpijona, ta svetla vizija dobi senco. Življenje nas vabi, da pogledamo, kaj se skriva pod površjem naših besed, misli in odločitev. Kar je bilo prej jasno, zdaj postane skrivnostno, kar je bilo potisnjeno v ozadje, se vrača, da bi bilo razčiščeno.

Tudi o vprašanjih denarja v odnosih

Škorpijon ni znamenje, ki dopušča površnost. Njegova energija nas vodi v iskrenost – do sebe in drugih. Čutili bomo močno potrebo po pogovorih, ki razkrivajo resnico. Lahko se ponovno pojavijo stari odnosi ali neizgovorjene besede. Morda bomo brskali po spominih ali se vračali k nedokončanim zadevam. Ne da bi jih obudili, temveč da jih ozdravimo.

Retrogradni Merkur v škorpijonu prinaša intenzivno komunikacijo – misli postanejo globlje, besede nabite z občutki. Poveže nas z intuicijo, a lahko tudi vodi v sumničavost ali pretirano analiziranje. Pomembno je, da ne sklepamo prehitro. Zdaj je čas za tišino in introspekcijo.

Ker škorpijon vlada tudi skupnim finančnim energijam, zaupanju in preobrazbi, se lahko razjasnijo tudi vprašanja denarja ali moči v odnosih. Nekaj, kar je bilo dolgo skrito, pride na dan – ne nujno, da bi nas zrušilo, ampak da bi nas osvobodilo. Ta prehod nas uči potrpežljivosti. Retrogradni Merkur v škorpijonu nas ne kaznuje, temveč prečiščuje. Če se mu upremo, bomo čutili zmedo in napetost; če mu zaupamo, bomo odkrili globok notranji mir.