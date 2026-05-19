ASTROLOGIJA

Merkur v dvojčkih: ne bomo znali biti tiho

Besede bodo letele, misli švigale.
Postali bomo radovednejši, bolj nemirni, željni novic, informacij in odgovorov. FOTO: Image Source/Getty Images
M. B. Z.
 19. 5. 2026 | 07:02
1:44
A+A-

Ko Merkur stopi v dvojčke, se nekaj premakne. Kot bi nekdo odprl okna v zatohli sobi. Misli postanejo hitrejše, jeziki bolj ostri, telefoni bolj vroči. Merkur je v dvojčkih doma, zato se v tem obdobju lažje izražamo, sprašujemo, pišemo, kličemo, se dogovarjamo in povezujemo. Postali bomo radovednejši, bolj nemirni, željni novic, informacij in odgovorov. Hitro bomo preskakovali z ene teme na drugo, iskali razlage, primerjali mnenja in odpirali pogovore. Tudi v odnosih bomo želeli več jasnosti. Ne bomo več tako zlahka prenašali molka, zavlačevanja ali nejasnih odgovorov. Hoteli bomo vedeti: kaj misliš, kaj čutiš, kaj se dogaja?

Komunikacija bo lahkotnejša, a bolj površna. Lažje bomo navezovali stike, pisali sporočila, se šalili. Odličen čas je za sestanke, intervjuje, pogajanja, učenje, pisanje, nastope, promocijo, družbena omrežja in vse, pri čemer štejejo besede. Zdaj lahko povemo, kar smo dolgo držali v sebi – a pametno bo, da prej dvakrat premislimo. Merkur v dvojčkih prinaša tudi raztresenost. Obljubljali bomo hitro, se odločali še hitreje, a potem se spraševali, zakaj smo rekli da. Ni najboljši čas za dokončne odločitve, če nimamo vseh podatkov, za skrivnosti, manipulacije ali polresnice. Te se lahko hitro razkrijejo.

07:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
MED DELOM

Tragična nesreča pri Majšperku terjala življenje moškega

Poškodbe, ki jih je moški utrpel pri delu so bile zanj usodne.
19. 5. 2026 | 07:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Navdušenje na to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA

Mlada vojakinja padla s konja in umrla. Na prireditvi je bil tudi kralj Karel III.

Mlada britanska vojakinja, ki je umrla po padcu s konja med nastopom na Kraljevi konjeniški prireditvi v Windsorju, je bila identificirana kot Ciara Sullivan.
19. 5. 2026 | 07:38
Bulvar  |  Domači trači
IZ NJENIH ZAČETKOV

Takšna je bila nekoč Tara Zupančič: bi jo prepoznali? (FOTO)

Na družbenih omrežjih je objavila starejšo fotografijo iz obdobja svojih začetkov v modi.
19. 5. 2026 | 07:22
Novice  |  Slovenija
PREMIER

Danes bo vložena Janševa kandidatura za mandatarja in s tem za četrto Janševo vlado

Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije - poleg Janševe SDS še NSi, SLS, Fokus in Demokrati - potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice.
19. 5. 2026 | 07:22
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KVČB

Bolezen modernega sveta, s katero živi okoli 10 milijonov ljudi

Napadi vnetja, kronična diareja, bolečine v trebuhu, kri na blatu in sistemski simptomi.
Ema Bubanj19. 5. 2026 | 07:19

Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
