Merkur v dvojčkih: ne bomo znali biti tiho

Ko Merkur stopi v dvojčke, se nekaj premakne. Kot bi nekdo odprl okna v zatohli sobi. Misli postanejo hitrejše, jeziki bolj ostri, telefoni bolj vroči. Merkur je v dvojčkih doma, zato se v tem obdobju lažje izražamo, sprašujemo, pišemo, kličemo, se dogovarjamo in povezujemo. Postali bomo radovednejši, bolj nemirni, željni novic, informacij in odgovorov. Hitro bomo preskakovali z ene teme na drugo, iskali razlage, primerjali mnenja in odpirali pogovore. Tudi v odnosih bomo želeli več jasnosti. Ne bomo več tako zlahka prenašali molka, zavlačevanja ali nejasnih odgovorov. Hoteli bomo vedeti: kaj misliš, kaj čutiš, kaj se dogaja?

Komunikacija bo lahkotnejša, a bolj površna. Lažje bomo navezovali stike, pisali sporočila, se šalili. Odličen čas je za sestanke, intervjuje, pogajanja, učenje, pisanje, nastope, promocijo, družbena omrežja in vse, pri čemer štejejo besede. Zdaj lahko povemo, kar smo dolgo držali v sebi – a pametno bo, da prej dvakrat premislimo. Merkur v dvojčkih prinaša tudi raztresenost. Obljubljali bomo hitro, se odločali še hitreje, a potem se spraševali, zakaj smo rekli da. Ni najboljši čas za dokončne odločitve, če nimamo vseh podatkov, za skrivnosti, manipulacije ali polresnice. Te se lahko hitro razkrijejo.