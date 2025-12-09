Merkur v strelcu: bomo končno povedali, kar si res mislimo?

Enajstega decembra se Merkur preseli v ognjenega strelca in naš um se v trenutku razširi, kot bi nekdo odprl okno v zadimljeni sobi. Kar naenkrat si želimo več resnice, iskrenosti, pogovorov, ki segajo globlje. Besede niso več le klepet, postanejo puščice, ki merijo v bistvo. Merkur je planet razmišljanja, govora, učenja in poti. Ko potuje po strelcu, znamenju širjenja, optimizma in iskanja smisla, začutimo močno potrebo, da povežemo vse v svojem življenju. V tem času ne zadošča, da nekako gre. Hočemo razumeti, zakaj smo tu, kam gremo in kaj je naše poslanstvo. Naš um ne le analizira, ampak potuje, raziskuje, sanja na veliko.

To je odličen čas, da se odpremo novim znanjem. Vpišemo se na kak tečaj, se lotimo tujega jezika, filozofije, duhovnosti, psihologije – vsega, kar nam širi obzorja. Berimo knjige, ki nas pretresejo. Načrtujmo potovanja, a tudi meditacijo, delavnice, poglobljene pogovore. V tem obdobju se učimo hitreje, informacije se lepijo na nas, če nas zanimajo. Merkur nas spodbuja, da govorimo odkrito. Manj bo taktiziranja, več direktnosti. To je lahko osvobajajoče, da končno izrečemo, kar že dolgo nosimo v sebi. A hkrati je to tudi past. V tej energiji hitro zdrsnemo v pametovanje, v 'jaz vem, ti pa ne'. Zato si zapomnimo: resnica je pomembna, a način, kako jo povemo, tudi.

V tem času nas podpre vse, povezano z vizijo za prihodnost – pisanje načrtov, vizij za postavljanje dolgoročnih ciljev. Dovolimo si razmišljati širše, kot smo vajeni. Kaj si želimo v naslednjem letu, petih letih? Kam si želimo potovati, kaj spoznati, kako živeti? Merkur nam pomaga, da zberemo pogum in si priznamo svoje velike sanje. V teh dneh več hodimo v naravo, gledamo v nebo, lovimo občutek širine. Tam se naš um laže odklopi od malenkosti in zasliši notranji glas. Pišimo dnevnik, zapisujmo ideje, tudi če se zdijo prevelike ali nerealne. V tej energiji se rojevajo zamisli, ki nas lahko pozneje obrnejo v povsem novo smer. Govorimo iskreno, z odprtim srcem, učimo se novega, načrtujmo svoje poti.