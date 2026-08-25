  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Merkur vstopa v devico: čas je, da naredimo red v glavi in v življenju

Lahko se lotimo dela, ki zahteva natančnost, popravljanje starih napak.
Čas je, da zavihamo rokave in se lotimo dela. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images
Čas je, da zavihamo rokave in se lotimo dela. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images
M. B. Z.
 25. 8. 2026 | 08:41
1:53
A+A-

Merkur 25. avgusta zapušča ognjenega leva in vstopa v devico, kjer bo ostal do 10. septembra. Če smo bili v zadnjih tednih bolj glasni, samozavestni in željni pozornosti, se zdaj obračamo k podrobnostim. Manj nas zanima, kako nekaj zveni, bolj pa, ali res deluje.

Ko je bil Merkur v levu, smo laže povedali, kar si želimo, zagovarjali svoje ideje in se postavili v ospredje. Zdaj postajamo bolj premišljeni. V devici je Merkur doma, zato so naše misli jasnejše, sposobnost analiziranja močnejša. Opazimo napake, ki smo jih prej spregledali, hitreje ločimo koristno od nepotrebnega in laže najdemo rešitev za težavo.

To je odličen čas, da uredimo papirje, elektronsko pošto, urnik, finance ali vsakodnevne obveznosti. Lahko se lotimo dela, ki zahteva natančnost, preverjanje podatkov, pisanje, načrtovanje ali popravljanje starih napak. Merkur v devici nas uči, da ni dovolj imeti dobre ideje – treba jo je spraviti v uporabno obliko.

Naša naloga je, da naredimo red, a pri tem ne postanemo obsedeni s popolnostjo. Hitro lahko začnemo iskati napake pri sebi in drugih, pretirano analizirati vsako besedo ali se izgubljati v malenkostih. Ni čas, da od sebe zahtevamo brezhibnost ali druge zasipamo s kritikami. Je pa pravi trenutek, da se vprašamo, kaj v našem življenju res deluje in kaj samo jemlje prostor. Devica nas uči, da lahko velike spremembe začnemo preprosto – z eno urejeno stvarjo, enim opravljenim klicem in eno nalogo manj na seznamu.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

astrologijaMerkurdevicadelonapake
ZADNJE NOVICE
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Občanka iz Majšperka ostala brez 8.000 evrov: vse se je začelo z enim sporočilom

Policija ob podobnih primerih opozarja na previdnost.
25. 8. 2026 | 11:05
10:45
Poletje s SN
SLANE NOVICE

Sta bila Cres in Lošinj nekoč slovenska?

Že stoletja so žive govorice o dveh »naših« kvarnerskih otokih. Oba sta v Oglejskem patriarhatu in na Kozlerjevem zemljevidu.
Tina Horvat25. 8. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
NEKOLIKO DRUGAČNA OSVEŽITEV

Dopustnik Dejan Vunjak morje zamenjal za hladna jezera (Suzy)

Pred priljubljenim glasbenikom je nova oddaja na Planet TV z naslovom Pa brez zamere, ki jo bo vodil z Lucijo Vrankar.
25. 8. 2026 | 10:25
10:15
Bulvar  |  Glasba in film
FEKK

V Ljubljani se je končal 12. festival kratkega filma: nagrada občinstva Niki Jurman za film Hiška

Na mednarodnem festivalu kratkega filma so ob koncu podelili nagrade.
25. 8. 2026 | 10:15
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Na Štajerskem banko ogoljufali za skoraj 10 milijonov evrov

Policisti te osebe sumijo tudi več drugih kaznivih dejanj pranja denarja.
25. 8. 2026 | 10:05
10:00
Novice  |  Kmetijske novice
VARNA PAŠA

Proti plenilcem z ograjo, psi in znanjem

Paša na območju velikih zveri za rejce pomeni dodatno delo in skrb za zaščito črede. Izkušnje projekta LIFE Varna paša kažejo, da je mogoče tveganje za škodo občutno zmanjšati, predvsem z ustreznimi elektromrežami in kombinacijo različnih zaščitnih ukrepov.
25. 8. 2026 | 10:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki