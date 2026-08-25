Merkur vstopa v devico: čas je, da naredimo red v glavi in v življenju

Merkur 25. avgusta zapušča ognjenega leva in vstopa v devico, kjer bo ostal do 10. septembra. Če smo bili v zadnjih tednih bolj glasni, samozavestni in željni pozornosti, se zdaj obračamo k podrobnostim. Manj nas zanima, kako nekaj zveni, bolj pa, ali res deluje.

Ko je bil Merkur v levu, smo laže povedali, kar si želimo, zagovarjali svoje ideje in se postavili v ospredje. Zdaj postajamo bolj premišljeni. V devici je Merkur doma, zato so naše misli jasnejše, sposobnost analiziranja močnejša. Opazimo napake, ki smo jih prej spregledali, hitreje ločimo koristno od nepotrebnega in laže najdemo rešitev za težavo.

To je odličen čas, da uredimo papirje, elektronsko pošto, urnik, finance ali vsakodnevne obveznosti. Lahko se lotimo dela, ki zahteva natančnost, preverjanje podatkov, pisanje, načrtovanje ali popravljanje starih napak. Merkur v devici nas uči, da ni dovolj imeti dobre ideje – treba jo je spraviti v uporabno obliko.

Naša naloga je, da naredimo red, a pri tem ne postanemo obsedeni s popolnostjo. Hitro lahko začnemo iskati napake pri sebi in drugih, pretirano analizirati vsako besedo ali se izgubljati v malenkostih. Ni čas, da od sebe zahtevamo brezhibnost ali druge zasipamo s kritikami. Je pa pravi trenutek, da se vprašamo, kaj v našem življenju res deluje in kaj samo jemlje prostor. Devica nas uči, da lahko velike spremembe začnemo preprosto – z eno urejeno stvarjo, enim opravljenim klicem in eno nalogo manj na seznamu.