ASTROLOGIJA

Merkurjeva retrogradnost: odsvetujejo se večji nakupi, potovanja in še kaj

Svetuje se urejanje stvari iz preteklosti, popravljanje za nazaj, dokončevanje projektov.
Merkur bo retrograden v zmedenih, kaotičnih ribah. FOTO: Sutthirat Sutthisumdang/Getty Images
Merkur bo retrograden v zmedenih, kaotičnih ribah. FOTO: Sutthirat Sutthisumdang/Getty Images
Joy Lotos
 24. 2. 2026 | 06:35
3:28
A+A-

Najmanj trikrat na leto smo z retrogradnim Merkurjem pozvani, da pogledamo nazaj, popravimo napake, uredimo tisto, s čimer smo odlašali. Retrogradni Merkur nas pozove, da predelamo bližnjo preteklost, čustva, pogledamo globlje vase in v svoje motive za delovanje. To je tudi čas, ko se zdi, da se nič ne spelje po načrtih, ko je veliko zapletov. Namesto da bi hodili pogumno v novo, nas preteklo drži nazaj in zahteva od nas delo in red. Tokrat se bo Merkur obračal v ribah, kjer je na dnu in v izgonu, že sam po sebi ranjen in omejen v delovanju. Naloga Merkurja v nas je vezana na racionalno, logično sklepanje, moč opazovanja, sklepanja. V ribah je ta moč omejena, razum je zalit s čustvi, z domišljijo ali iluzijami. Tako je vsako intelektualno delo v tem času težje, od nas zahteva več truda in napora in je več verjetnosti napak. Ker bo Merkur potoval še nazaj po istem znamenju, bo vse skupaj razum še bolj omejilo, obiralo, hkrati pa nas potegnilo ne le v reševanje konkretnih napak iz preteklosti, temveč tudi v globoko soočanje z lastnimi iluzijami in predelovanje čustvenega. Potovanje nazaj, v naše nezavedno in reševanje problemov globlje v sebi, na področjih, ki jih zunanji svet teže vidi, zazna ali razume.

Obrača se 26. 2. in potuje nazaj do 20. 3. FOTO: Sudarat Bunloet/Getty Images
Obrača se 26. 2. in potuje nazaj do 20. 3. FOTO: Sudarat Bunloet/Getty Images
Kot vedno se odsvetuje večje nakupe, potovanja, podpisovanje dogovorov. Svetuje se urejanje stvari iz preteklosti, popravljanje za nazaj, dokončevanje projektov, s katerimi smo predolgo odlašali. Merkur je šel 12. 2. v senco, 26. 2. se obrača nazaj, potuje nazaj do 20. 3. in ostaja v senci do 8. 4. Čeprav večina najmočneje čuti ovire in zablode v času retrogradnosti, tokrat od 26. 2. do 20. 3., je vse skupaj vpeto v daljšo časovnico. Ko pride Merkur v senco, lahko naredimo večjo napako, a se je ne zavedamo, v času retrogradnosti pride zavest in iskanje rešitev, v času zadnje sence je za marsikoga še čas reševanja težav iz preteklosti. Tokratni vzorec Merkurja je družbeno zanimiv, saj se trikrat veže s trigonom na Jupiter s pomembnih astroloških stopinj. Jupiter je dolgo stacionaren, saj se v marcu obrača in je na 15. stopinji raka, ki je tudi stopinja njegove višine in blizu največje zvezde Sirius, ki jo povezujemo z ZDA, tako se lahko kaj reši za nazaj.

Merkur je pogovor, dogovor, Jupiter lahko daje upanje ali priložnost za mirovne dogovore. Prvič je bil ta trigon 16. 2. in je odprl dogovorov med Ukrajino in Rusijo, vendar je zelo hitro vse padlo v vodo. Retrogradni Merkur bo prišel v trigon z Jupitrom 9. 3., takrat se stvari lahko odprejo, zadnjič bo povezan z njim v direktni fazi 3. 4. Svetovno so to lahko dobri dnevi za mirovne dogovore. Zasebno nam nosijo možnost intelektualnih uspehov, dobrih dogovorov, podpise pogodb, čeprav, če se le da, počakajmo na ponovno direktni Merkur za to. Kljub precej konfuznim mesecem je v ozadju upanje in svetla točka, da se vseeno najdejo rešitev, upanje, razvoj. Stvari ne gredo naravnost k rešitvi, ampak z manjšimi zapleti, vendar dolgoročno še vedno uspešno.

astrologijaretrogradni Merkurzvezdeplaneti
09:04
Novice  |  Slovenija
UMETNOSTNI ZGODOVINAR

Umrl je Andrej Medved, prejel je tudi nagrado za življenjsko delo

Medved se je rodil 3. februarja 1947 v Ljubljani, letos je dopolnil 79 let.
24. 2. 2026 | 09:04
09:00
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Tyne Daly (Suzy)

V Madisonu v Wisconsinu rojena ameriška igralka je odraščala v umetniški družini.
24. 2. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
POVSEM UPRAVIČENO

Princa Williama in Kate Middleton skrbi kraljevo zdravje

Princ in princesa se ne moreta distancirati od škandaloznega strica.
24. 2. 2026 | 09:00
08:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI VEDELA, DA JO FOTOGRAFIRA

Golo fotko mu je poslal njen bivši, mladoletna Zasavčanka šokirana in osramočena

Dvaindvajsetletniku iz Zasavja so dosodili pogojno zaporno kazen.
Aleksander Brudar24. 2. 2026 | 08:41
08:36
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

V predvolilnem soočenju prvič tudi prvaka SDS in Svobode, izmenjala sta ostre besede

Na soočenju z Golobom in Janšo tudi o kadrovanjih ter razlikah pri zdravstvenih in davčnih ukrepih.
24. 2. 2026 | 08:36
08:24
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Zakaj bomo letos sadili čajoto – in zakaj bi jo morali tudi vi

Čajota je vsestranska bučnica, ki jo lahko pridelamo doma in shranimo za zimo. Užitni so plodovi in poganjki, bogata je z vlakninami in vitaminom C.
Karina Cunder Reščič24. 2. 2026 | 08:24

