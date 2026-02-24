Merkurjeva retrogradnost: odsvetujejo se večji nakupi, potovanja in še kaj

Najmanj trikrat na leto smo z retrogradnim Merkurjem pozvani, da pogledamo nazaj, popravimo napake, uredimo tisto, s čimer smo odlašali. Retrogradni Merkur nas pozove, da predelamo bližnjo preteklost, čustva, pogledamo globlje vase in v svoje motive za delovanje. To je tudi čas, ko se zdi, da se nič ne spelje po načrtih, ko je veliko zapletov. Namesto da bi hodili pogumno v novo, nas preteklo drži nazaj in zahteva od nas delo in red. Tokrat se bo Merkur obračal v ribah, kjer je na dnu in v izgonu, že sam po sebi ranjen in omejen v delovanju. Naloga Merkurja v nas je vezana na racionalno, logično sklepanje, moč opazovanja, sklepanja. V ribah je ta moč omejena, razum je zalit s čustvi, z domišljijo ali iluzijami. Tako je vsako intelektualno delo v tem času težje, od nas zahteva več truda in napora in je več verjetnosti napak. Ker bo Merkur potoval še nazaj po istem znamenju, bo vse skupaj razum še bolj omejilo, obiralo, hkrati pa nas potegnilo ne le v reševanje konkretnih napak iz preteklosti, temveč tudi v globoko soočanje z lastnimi iluzijami in predelovanje čustvenega. Potovanje nazaj, v naše nezavedno in reševanje problemov globlje v sebi, na področjih, ki jih zunanji svet teže vidi, zazna ali razume.

Obrača se 26. 2. in potuje nazaj do 20. 3. FOTO: Sudarat Bunloet/Getty Images

Kot vedno se odsvetuje večje nakupe, potovanja, podpisovanje dogovorov. Svetuje se urejanje stvari iz preteklosti, popravljanje za nazaj, dokončevanje projektov, s katerimi smo predolgo odlašali. Merkur je šel 12. 2. v senco, 26. 2. se obrača nazaj, potuje nazaj do 20. 3. in ostaja v senci do 8. 4. Čeprav večina najmočneje čuti ovire in zablode v času retrogradnosti, tokrat od 26. 2. do 20. 3., je vse skupaj vpeto v daljšo časovnico. Ko pride Merkur v senco, lahko naredimo večjo napako, a se je ne zavedamo, v času retrogradnosti pride zavest in iskanje rešitev, v času zadnje sence je za marsikoga še čas reševanja težav iz preteklosti. Tokratni vzorec Merkurja je družbeno zanimiv, saj se trikrat veže s trigonom na Jupiter s pomembnih astroloških stopinj. Jupiter je dolgo stacionaren, saj se v marcu obrača in je na 15. stopinji raka, ki je tudi stopinja njegove višine in blizu največje zvezde Sirius, ki jo povezujemo z ZDA, tako se lahko kaj reši za nazaj.

Merkur je pogovor, dogovor, Jupiter lahko daje upanje ali priložnost za mirovne dogovore. Prvič je bil ta trigon 16. 2. in je odprl dogovorov med Ukrajino in Rusijo, vendar je zelo hitro vse padlo v vodo. Retrogradni Merkur bo prišel v trigon z Jupitrom 9. 3., takrat se stvari lahko odprejo, zadnjič bo povezan z njim v direktni fazi 3. 4. Svetovno so to lahko dobri dnevi za mirovne dogovore. Zasebno nam nosijo možnost intelektualnih uspehov, dobrih dogovorov, podpise pogodb, čeprav, če se le da, počakajmo na ponovno direktni Merkur za to. Kljub precej konfuznim mesecem je v ozadju upanje in svetla točka, da se vseeno najdejo rešitev, upanje, razvoj. Stvari ne gredo naravnost k rešitvi, ampak z manjšimi zapleti, vendar dolgoročno še vedno uspešno.