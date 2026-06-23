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Mesec julij: tektonske spremembe za štiri astrološke znake

Zvezde za letošnji julij nekaterim napovedujejo obdobje, ko se zapirajo stara poglavja in odpirajo nova vrata priložnosti.
FOTO: Knape/Gettyimages

FOTO: Knape/Gettyimages

FOTO: Ross Helen/Gettyimages

FOTO: Ross Helen/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Knape/Gettyimages
FOTO: Ross Helen/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 23. 6. 2026 | 06:00
2:45
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Za štiri astrološka znamenja z julijem prihaja čas, ko bi lahko občutila močan premik na področju financ, čustev in osebne sreče. To, kar so dolgo gradila, se bo končno začelo obrestovati.

Oven

Ovni so znani po tem, da se zanašajo na lastno moč in pogosto prevzamejo več obveznosti, kot bi jih morali. Julija njihov trud ne bo več neopažen. Poslovne priložnosti, priznanje za preteklo delo ali finančni dobiček se bodo nizali prav takrat, ko bodo že mislili, da so ostali spregledani. Na čustvenem področju jih čaka prijetno presenečenje. Oseba, ki je dolgo skrivala čustva, bi lahko končno pokazala svoje namere, odnos pa bi se lahko začel razvijati v bolj iskreno smer.

FOTO: Ross Helen/Gettyimages
FOTO: Ross Helen/Gettyimages

Rak

Raki potrebe drugih pogosto postavljajo pred svoje, saj nudijo podporo vsem okoli sebe, medtem ko svoje želje puščajo ob strani. Julij prinaša spremembo: to bo njihov čas, priložnost, da prejmejo to, kar so leta dajali drugim. V ljubezni se vračata toplina in strast. Raki bi lahko ponovno začutili čustva, ki so jih dolgo zatirali, in spoznali, da jim ni treba vedno biti opora drugim.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Tehtnice, še posebej kadar čutijo, da niso bili dovolj cenjene, težko prenašajo krivico. V juliju se bodo mnoge stvari postavile na svoje mesto. Situacije, ki so bile nejasne ali napačno predstavljene, bodo končno dobile epilog. Na poslovnem področju se bodo odpirale nove priložnosti, takšne, ki so bile nekoč videti nedosegljive. V ljubezni tehtnice ne bodo več pristajale na zveze, kjer dajejo več, kot prejmejo. Samozavest bo rasla, skupaj z njo pa tudi kakovost odnosov.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kozorog

Kozorogi redko čakajo na srečo, saj jo gradijo korak za korakom. Kljub temu jih lahko julij 2026 preseneti z rezultati, ki bodo prišli hitreje, kot so pričakovali. Njihov trud, potrpežljivost in premišljene odločitve lahko prinesejo konkretne finančne koristi. Obetajo se jim dobre novice na področju dela, naložb ali dolgoročnih načrtov. Na področju ljubezni bodo rojeni v tem znaku spustili obrambne zidove in si dovolili več nežnosti. Namesto velikih obljub bodo srečo našli v miru, stabilnosti in ob osebi, ki jih resnično razume, obljublja zena.rs.

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