Mesec maj: štirje ljubezni najbolj naklonjeni dnevi

Pri izbiri pomembnega dne, naj bo to poroka ali prvi zmenek, se mnogi zatekajo k simboliki števil. Z numerološkega vidika je maj 2026 posebej zanimiv, saj nosi energijo števila 6, ki velja za eno najbolj harmoničnih števil za ljubezen, pozornost in ustvarjanje domačnosti. Numerologi poudarjajo, da lahko pravi datum postane več kot le lep zapis v koledarju, lahko je izhodišče, ki v odnos prinese več harmonije, strasti ali stabilnosti. Na podlagi izračunov in kombinacije numeroloških ter astroloških vplivov nizajo ljubezni najbolj naklonjene dneve v letošnjem maju.

18. maj (nedelja): sinergija ljubezni in akcije

Številčna vsota datuma 18. 5. 2026 (1+8+0+5+2+0+2+6 = 24, 2+4 = 6) daje energijo števila 6, ki je simbol ljubezni, družine in skrbnosti. Poleg tega naj bi bil dan astrološko okrepljen z ugodnimi vplivi Venere in Marsa ter rastoče lune, kar naj bi prinašalo strast in možnost močne čustvene povezanosti. To je eden najboljših dni za začetek romantične zveze.

21. maj (četrtek): dan ustvarjalnosti in lahkotnosti

Energija tega dne (2+1+0+5+2+0+2+6 = 18, 1+8 = 9) prinaša vibracijo števila 9, ki simbolizira modrost, zaključevanje ciklov in ustvarjalnost. Dan naj bi bil primeren za sproščene, ustvarjalne zmenke, kot so sprehodi, razstave ali koncerti, pa tudi za globoke pogovore, ki pomagajo bolje spoznati drugo osebo.

24. maj (nedelja): dan romantike in čustvene bližine

Vsota datuma (2+4+0+5+2+0+2+6 = 21, 2+1 = 3) je povezana s številom 3, ki simbolizira komunikacijo, veselje in izražanje čustev. To je dan, ki spodbuja odprtost, smeh in lahkotnost, zato naj bi bil idealen za zmenke, kjer se gradita čustvena povezanost in sproščeno vzdušje.

29. maj (petek): zaključek in harmonija

Datum 29. 5. (2+9 = 11) je povezan s številom 11, ki nosi močno intuicijo in duhovno energijo. Astrološko naj bi bil ta dan prav tako ugoden. Gre za čas, ki spodbuja občutek povezanosti, skupne načrte in razmišljanje o prihodnosti, zato je primeren za globlje čustvene trenutke in zaključevanje meseca v harmoniji, piše Sensa. rs.