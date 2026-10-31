Metoda pisanja, ki nam pomaga sprostiti čustva

Včasih o svojih težavah razmišljamo ure in ure, iščemo odgovore, analiziramo preteklost, a olajšanja ni. Misli se vrtijo v krogu, telo ostaja napeto. Kaj če bi namesto razmišljanja začeli poslušati, kaj nam sporoča telo? Prav na tem temelji somatsko pisanje dnevnika, nežna metoda raziskovanja čustev skozi telesne občutke. Ko smo pod stresom, se naše telo pogosto odzove, še preden razumemo, kaj se dogaja. Ramena postanejo napeta, dihanje plitvo, v prsih začutimo težo ali v trebuhu krč. Takšni občutki so lahko povezani z odzivanjem živčnega sistema na obremenitve.

Pri običajnem pisanju dnevnika opisujemo dogodke, misli in čustva. Pri somatskem pisanju pa pozornost preusmerimo v telo. Namesto da se sprašujemo, zakaj smo žalostni ali jezni, raziskujemo, kje in kako to občutimo. Ne potrebujemo posebnega zvezka, dolgih priprav ali vsakodnevne discipline. Dovolj je že nekaj minut. Udobno se namestimo, začutimo stopala na tleh in pozornost nežno usmerimo vase. Opazujemo, ali imamo sproščena ramena, stisnjeno čeljust, napet trebuh ali umirjeno dihanje.

Pri somatskem pisanju ne iščemo popolnih odgovorov in ne poskušamo na silo sprostiti potlačenih čustev. FOTO: Morsa Images/Getty Images

Nato zapišemo, kar opazimo. Lahko napišemo: »V prsih čutimo pritisk, dihamo plitvo, ramena imamo napeta.« Občutkov nam ni treba razlagati, spreminjati ali ocenjevati. Pomembno je, da opazujemo brez obsojanja. Če se nam nenehno vrača neprijeten spomin, poskusimo drugačen pristop. Namesto opisovanja dogodka zapišimo, kaj se zgodi v telesu, ko pomislimo nanj. Morda opazimo, da ob misli na določen pogovor stisnemo pesti ali zadržimo dih. Tako začnemo prepoznavati povezavo med mislimi, čustvi in telesnimi odzivi. Če ne vemo, kaj zapisati, si lahko pomagamo s preprostimi vprašanji. »Kako se telo počuti prav zdaj? Kje čutim največ napetosti? Kateri del telesa je sproščen? Kaj v tem trenutku potrebujem?« Odgovori so lahko presenetljivo kratki. Morda potrebujemo počitek, sprehod, tišino ali pogovor. Včasih bomo opazili le utrujenost, drugič prijetno toplino ali sproščenost.

Koristno je tudi zapisovati, kaj nam pomaga. Po sprehodu se lahko počutimo lahkotnejše, po raztezanju manj napete. Tako postopoma ustvarjamo osebni zemljevid dejavnosti, ki nas pomirjajo. Pri somatskem pisanju ne iščemo popolnih odgovorov in ne poskušamo na silo sprostiti potlačenih čustev. Če nas opazovanje telesa vznemiri, lahko vajo prekinemo, pogledamo okoli sebe in pozornost usmerimo v okolico. Praksa nam lahko pomaga pri samozavedanju in umirjanju, ni pa nadomestilo za zdravljenje duševnih stisk. Največja prednost je njena preprostost. Ne potrebujemo dolgih zapisov ali globokih spoznanj. Včasih zadostuje nekaj besed, s katerimi prepoznamo svoje počutje. Ko se naučimo prisluhniti telesu, lahko laže razumemo tudi svoja čustva.