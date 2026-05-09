Mistični modri lotos očara mnoge, a skriva tudi temnejšo plat

Modri lotos ima skoraj hipnotično moč. Že njegovo ime zveni kot skrivnost iz templja, dih starega Egipta, obljuba miru, sanj in globlje povezave s seboj. V duhovnih krogih ga mnogi povezujejo z intuicijo, meditacijo, sanjami in odpiranjem notranjih vrat.

Modri lotos (Nymphaea caerulea) se pojavlja v staroegipčanski simboliki, obredih in umetnosti. Raziskave ostankov iz ptolemajskega egipčanskega obrednega vrča so pokazale sledi rastlin, med njimi modrega lotosa oz. sorodne modre vodne lilije, skupaj z drugimi snovmi, ki so jih povezali z obrednimi praksami.

Zakaj nas tako privlači? Ker govori v jeziku, ki ga razumemo globlje od razuma. Lotos raste iz vode, iz teme, iz mulja, nato se odpre svetlobi. Zato je simbol prebujenja, očiščenja in ponovnega rojstva. Ko govorimo o modrem lotosu v duhovne namene, govorimo o želji, da bi slišali svoj notranji glas, se umirili, da bi bilo srce manj zaprto.

A vendar ima lahko psihoaktivne učinke, med katerimi so sprostitev, zaspanost, evforija, spremenjeno zaznavanje. In še opozorilo: opisani so bili primeri zastrupitve oz. spremenjenega duševnega stanja po zaužitju ali vdihavanju izdelkov iz modrega lotosa, zato je potrebna previdnost.

Duhovna raba ne sme postati pobeg. Če posegamo po rastlini, da ne bi čutili bolečine, žalosti ali strahu, si ne dvigujemo zavesti, le odlagamo srečanje s seboj. Lahko pa nas navdihne kot simbol. Spomni nas, da se tudi iz motnih voda lahko dvignemo v nekaj čistejšega. A naš mir ne sme biti odvisen od cveta ali obreda. Modri lotos je lahko čudovit simbol prebujenja. A največja moč ni v rastlini. V nas je. V trenutku, ko se nehamo slepiti in si priznamo: svetloba ne pride, ker bežimo pred temo. Pride, ko ji znamo pogledati v oči.