Mlade duše manj trpijo, zlahka dobijo denar in nimajo veliko težav

Raziskovalec in regresoterapevt Michael Newton, avtor knjige Potovanje duš, je na 7000 primerih odkril, da lahko na Zemljo pridejo zelo mlade duše, ki se tu utelesijo prvič, do naprednih, za katere niti ne bi bilo nujno, da so tu, a so prišle služit človeštvu. Statistično gre za Gaussovo krivuljo.

Mlade duše običajno zlahka dobijo denar in nimajo veliko težav, vse samo prihaja k njim, starejše pa so po navadi tiste s telesnimi hibami, ki zavestno sprejmejo tako življenje. Vsi drugi so vmes, ni jim vedno lahko, a zmorejo, nimajo najboljšega telesa, a niso nenehno v težavah …

Ljudje se na primer bojijo, da bodo v regresiji odkrili, da so bili Hitler, pojasnjuje. Toda pogledajo naj, kakšno je njihovo življenje zdaj. So kaznovani? Običajno ne. Pri karmi gre bolj za to, da se lahko v naslednjem življenju učimo druge strani, a na splošno je tudi to odločitev naše duše. Ljudje, ki zlorabljajo moč, se po svoji odločitvi znajdejo na drugi strani izkušnje, a to ni kazen, ampak odločitev.

Če začnemo nekoga kriviti, se ne rešimo teme, ker ustvarimo še več ločenosti. Če je vse tu, dobro in slabo, pa to pomeni, da smo sami odgovorni za vse to – in kako smo lahko odgovorni, če smo vedno prepričani, da je nekaj problem nekoga drugega. Zato se moramo vedno vprašati, kaj mi sami delamo glede zadeve, ki je sporna ali krivična.