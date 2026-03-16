Mlaj prinaša čas za umiritev in nove začetke

Ko se približuje mlaj, začetna faza luninega ciklusa, nas čakajo posebne energije, ki lahko vplivajo na naše počutje in dejavnosti. V obdobju, ko luna ne sveti in je v popolni temi, se odpira prostor za notranje raziskovanje, preobrazbo in pripravo na nove začetke. Mlaj je čas za mirnost, refleksijo in pripravo na vse, kar prihaja v naslednjem ciklusu.

Astrološko mlaj pomeni trenutek, ko luna zaključuje svoj ciklus in se pripravlja na novo rast. V tem času se energija umirja in nam ponuja priložnost, da se osvobodimo tistega, kar nas teži, naredimo prostor za nove možnosti. Mlaj nas spodbuja, da pustimo za seboj pretekle izkušnje in se osredotočimo na to, kaj želimo ustvariti v naslednjih dneh. Vse, kar je v tem obdobju začeto, ima potencial, da zraste in se razvije v prihodnosti, če smo odprti za nove ideje.

Ko se luna umakne v temo, je to simboličen trenutek za notranje očiščevanje. To ni čas za akcijo ali vidne rezultate, temveč čas za introspekcijo, meditacijo in iskanje notranjega ravnovesja. Čustva so lahko bolj intenzivna, zato si vzamemo trenutke tišine, da se lahko povezujemo z globljimi deli sebe. To je tudi priložnost, da se pripravimo na prihajajočo rast in nove začetke, ki se bodo začeli s prihodom rastoče lune.

Med mlajem si vzamemo čas za sprostitev in zdravljenje, saj energija omogoča, da se notranje uskladimo in naredimo prostor za preobrazbo. To ni trenutek, ko bi si nalagali nove cilje ali naloge. Namesto tega si dovolimo počivati, umiriti misli in pripraviti teren za nove korake, ko luna začne rasti.