Mlaj v ovnu: sreča za tri astrološke znake

Dobrodošli ob prvem mlaju v tem astrološkem letu. Dogajanje na nebu zagotavlja dodatno moč na področjih, kjer ste že skoraj obupali in prebuja novo željo po osvajanju, saj spodbuja k doseganju počasi uresničljivih ciljev. Energija današnjega mlaja vpliva na vse, bodo pa trije astrološki znaki nad njo posebej navdušeni.

Oven

Ne glede na to, iz kakšne rutine ste se pri ciljih, ki ste jih želeli uresničiti, skušali izvleči, sedaj je čas, da prestavite v peto prestavo in se podate proti novim zmagam. Izkoristite vam izjemno naklonjeno kozmično energijo. Spoštujete lastne potrebe, saj vas bodo srce, um in duh vodili k spremembam in novim začetkom. Upoštevanje prispevkov drugih je sicer dobrodošlo, vendar je vaša volja zdaj še posebej močna, zato jo postavite na prvo mesto. Pazite le, da boste, za vas značilno impulzivnost in fantazijske vizije, uravnotežili z logiko in upoštevanjem realnosti.

Rak

Če ste v poklicnem življenju potrebovali spodbudo, je aktualni mlaj najmočnejši trenutek v letu za korak naprej. Vpliva namreč na področje kariere vašega znamenja, osvetljuje vaše najambicioznejše cilje in vam prinaša motivacijo izjemnih razsežnosti. Namesto da bi sanjarili o idealni poti ali obtičali v fazi načrtovanja, je zdaj čas, da izkoristite pozitivno energijo tega trenutka in začnete delovati. Pustite strahove za sabo, vzemite zadeve v svoje roke in začnite utirati povsem novo pot. Trenutno vas bo lastna vizija pripeljala dlje, kot poskusi, da bi sledili načrtom drugih. Zaupajte vase in se osredotočite na to, kar je pred vami.

Tehtnica

Kako kaj vaši najpomembnejši odnosi? Je dinamika med ljudmi uravnotežena, zdrava in odraža to, kar si želite od svojih najbližjih? Ta mlaj vam prinaša veliko moči in mentalne jasnosti glede tega, kaj v življenju pričakujete od drugih, ter samozavest, ki jo potrebujete, da se postavite zase in naredite potrebne spremembe. Ne glede na to, ali to pomeni globljo predanost nekomu, prekinitev odnosa, ki deluje toksično, postavljanje trdnejših meja ali odločno prizadevanje za novo partnerstvo, ki ga čutite kot pravo, zdaj je čas, da stopite na pot oblikovanja močnejšega sistema podpore. Ne žrtvujte svojih potreb zato, da bi se drugi počutili bolje. Pravi odnosi nastajajo takrat, ko sebe spoštujete v enaki meri kot druge, piše Glossy.rs.