Mlaj v ribah: briše staro in odpira vrata novemu

Jutrišnji mlaj v ribah nas nežno, a globoko potegne v notranji svet. To ni čas glasnih odločitev, temveč tihega občutenja. Ribe so zadnje znamenje zodiaka, zato ta mlaj nosi posebno težo - saj zaključujemo, spuščamo, čistimo. Kot da bi nas življenje povabilo, da zapremo poglavje, preden se rodi novo. Ob tem mlaju se lahko v nas dvignejo močna čustva, nas preplavijo spomini, občutki, nepojasnjena utrujenost. Nič od tega ni naključno. Ribe odpirajo vrata podzavesti, tistim delom nas, ki jih pogosto potisnemo vstran. Zdaj prihajajo na plan.

To je čas za spuščanje, odpuščanje sebi in drugim, zaključevanje odnosov ali vzorcev, ki nas bremenijo. Ni čas za hitenje, temveč za zaupanje toku. Intuicija bo močnejša, a lahko postanemo zmedeni, če ne ostanemo prizemljeni. Na kaj moramo paziti? Na iluzije. Ribe lahko zameglijo meje. Hitro lahko verjamemo nečemu, kar ni res, ali pobegnemo v sanjarjenje, namesto da bi ostali prisotni. Zato je pomembno, da ostanemo povezani s telesom, z realnostjo, dihom. Čas je za umik, tišino, notranje čiščenje, postavljanje namere, kaj želimo pustiti za sabo. Mlaj v ribah nas ne sili naprej. Uči nas, da včasih največ naredimo, ko si dovolimo – spustiti.