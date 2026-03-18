Mlaj v ribah: najusodnejši bo za štiri astrološke znake

Nekatera astrološka znamenja bodo prihajajoči mlaj občutila posebej intenzivno.
 18. 3. 2026 | 06:00
Pred nami je mlaj v znamenju rib, ki bo ponudil odlično priložnost za uresničevanje največjih želja. Po dokaj kaotičnem obdobju mrkov prihaja idealen čas, da v svoje življenje povabite nove priložnosti in se znebite vsega, kar vam ne služi več. Ker se dogaja v sanjavem znamenju rib, boste morda začutili bolj romantično in občutljivo energijo. Po besedah astrologinje Lise Stardust ta mlaj v najbolj intimnih odnosih vsem prinaša več jasnosti. Vendar ga bodo nekatera znamenja občutila še posebej močno. Tukaj so štiri tista, ki jih bo mlaj v ribah najbolj prizadel.

Oven

Pripravite se na soočenje z nekaterimi neprijetnimi resnicami v svojem ljubezenskem življenju. »Če ste samski, je to čas, ko se morate osredotočiti nase, če pa ste v zvezi, vas lahko to obdobje spodbudi k ustvarjanju novih vezi ali k vprašanju, ali je vaš trenutni odnos še vedno pravi,« pravi Stardustova. Čeprav bo obdobje za ovne lahko napeto, vas mlaj pravzaprav spodbuja k bolj smisel­nim in globokim povezavam. »To bo za prvo znamenje zodiaka na splošno srečno obdobje, saj bodo zdaj v ospredju novi začetki,« dodaja astrologinja. »Tudi če je vaša zveza postala nekoliko monotona, boste morda začeli opažati, kje ste po sili hoteli nekaj, kar se ne zdi več naravno. Novosti so še vedno ključne, vendar lahko preizkušanje novih stvari pokaže tudi, ali se odnos še lahko razvija.« Opozarja še: »Pazite, da se ne bo vse vrtelo le okoli vas. Bodite pozorni na svoje besede in njihov vpliv na druge, še posebej na tiste, ki so vam najbližje.«

Dvojčka

Prihaja čas za iskrenost do sebe, še posebej z vidika svojega ljubezenskega življenja. »Ker je v tem času v ospredju javna podoba, mora biti tudi vaš odnos na ustrezni ravni, sicer morda ni pravi za vas,« opozarja Stardustova. »V prihajajočem obdobju in tudi v bližnji prihodnosti boste potrebovali močne in stabilne odnose. Če je vaš partner nezanesljiv ali vas kakorkoli spravlja v zadrego, bi bilo dobro, da med vama ustvarite nekaj distance.« Seveda to ne velja za vse, zato bodite, ko analizirate svoje odnose, premišljeni. »Če ste ponosni na zvezo z nekom in se je ta oseba izkazala kot zvesta, jo lahko z veseljem obdržite v svojem življenju,« dodaja strokovnjakinja.

Devica

Običajno težko najdete nekoga, ki ustreza vašim merilom, vendar jih ne znižujte samo zato, da bi ugodili nekomu drugemu. »V zadnjem času je veliko poudarka na partnerstvih in kljub temu, da je vaš vladajoči planet retrograden, so verjetno potekali pogovori o prihodnosti odnosa,« navaja Stardustova. »Če ste samski, ste najbrž razmišljali o tem, kako najti osebo, ki ji lahko zaupate in ki bo stala ob vaši strani. Stabilnost mora biti glavna prioriteta, njeno odsotnost bo težko prezreti.« Posebej bodite  pozorni na ljudi, ki se ne ujemajo z vašimi vrednotami in načeli. Če opazite opozorilne znake, jih naslovite takoj, namesto da jih opravičujete. »Morda ste v zadnjem času opazili, da na dan prihajajo skrivnosti in da postajajo nekatere stvari veliko jasnejše,« pravi astrologinja. Reševanje s tem pogojenih težav bo lahko izziv, še posebej, če se vam zdi, da ste edini, ki ravna po moralnih načelih.

Ribi

Čas je, da se znebite ljudi ali stvari, ki vam ne služijo več. »V obdobju mlaja v vašem znamenju boste razmišljali o tem, kaj to pomeni, in če gre za odnos, bo postalo bolj jasno, kaj storiti,« napoveduje Lisa Stardust in dodaja: »To lahko prinese popolno prekinitev stika, postavitev jasnih meja ali pa spremembo lastnih navad za osebno rast.« Morda pa to sploh ne bo povezano z drugo osebo ali odnosom. Lahko sproži tudi globlje samorefleksije in osebni razvoj. »Lahko bo šlo za iskrenost do sebe glede stvari iz preteklosti, ki jih v prihodnjih odnosih ne želite več ponoviti,« dodaja astrologinja. Vaš vladajoči planet je še vedno retrograden, kar še dodatno poudarja potrebo po razmisleku o teh vprašanjih, piše portal vice.com.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Štiri astrološka znamenja, ki bodo to pomlad imela v ljubezni srečo

Planeti bodo z vidika ljubezni do nekaterih astroloških znakov spomladi izjemno prijazni.
10. 3. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Kateri horoskopski znaki so najboljši prijatelji?

Ne glede na to, kateri znak zodiaka ste, je pomembno, da cenite in negujete svoje prijateljske odnose.
8. 3. 2026 | 17:13

Več iz teme

horoskopMlajodnosiastrološki znaki
