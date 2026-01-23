Močna energija vodnarja: znamenje prihodnosti, družbe, idej, prijateljstva, ...

V tem času imamo občutek premika naprej, ki ga spremljajo nemir, potreba po svobodi, nenavadni prebliski, želja po novem. Nočemo se več zapletati v drame, ampak začeti na novo. Ko so Sonce, Merkur, Venera in Mars v vodnarju, nas novosti udarijo kot strela, saj je njegova energija zelo nepredvidljiva. Vodnar je znamenje prihodnosti, družbe, idej, prijateljstva, tehnologije in poguma, zato lahko čutimo, da je dovolj starega. In ko se v enem znamenju nabere toliko planetov, govorimo o močni koncentraciji energije, ki prinaša občutek, kot da se vse dogaja na istem odru, pod istim reflektorjem. Sonce v vodnarju nam postavi ogledalo: kdo smo, ko nas nihče ne ocenjuje? Laže začutimo, da ne želimo več živeti po tujih pravilih. V ospredje stopijo identiteta, samozavest in vprašanje smisla. To je čas, ko si upamo priznati, kaj nas res zanima, in se manj opravičujemo za svojo drugačnost. Priporočeno je, da si zdaj zastavimo vizijo za prihodnje mesece, naredimo načrt, kaj želimo spremeniti. Ne igramo pa vlog samo zato, da bi bili všečni.

Želeli se bomo osvoboditi vsega, kar nas omejuje. FOTO: By-studio/Getty Images

Merkur v vodnarju prinese pospeške uma. Ideje nam preskakujejo, pogovori postanejo bolj direktni, včasih celo preostri. Naenkrat nas zanima, kako stvari delujejo, ne, kdo je kaj mislil. To je odlična energija za učenje, pisanje, brainstorming, pogajanja, digitalne projekte, mreženje. A pazimo: Merkur v vodnarju zna biti tudi brezkompromisen. Priporočeno je, da jasno komuniciramo, a nismo sarkastični. Ne pošiljajmo sporočil v afektu, ker lahko izpademo hladnejši, kot smo v resnici. Venera v vodnarju se dotakne ljubezni in vrednot. V odnosih si želimo prostor, svežino in spoštovanje. Privlačijo nas posebni ljudje, nekonvencionalni odnosi, pogovori, ki prinašajo nov pogled. Romantika se pogosto začne kot prijateljstvo. Če pa partnerja dušimo, se lahko energija hitro obrne v upor. Potrebujemo več iskrenosti in manj posesivnosti; več skupnih idej, manj dokazovanja. Pazite na ljubosumje, ne postavljajte partnerju ultimatov.

Mars v vodnarju nam daje pogon. Nismo več zadovoljni z 'nekako bo že'. Hočemo ukrepati. Hočemo premik v službi, pri projektih, v družinskih pravilih, svoji rutini. Mars tukaj ne udarja na slepo – bori se za idejo, cilj, pravičnost. A znamo se tudi zaplesti v nepotrebne konflikte, če se nam zdi, da nas nekdo omejuje. Zato kanalizirajmo energijo v konkretne korake, šport, nove sisteme dela, ekipne projekte. Ne dokazujmo moči, samo da bi imeli zadnjo besedo. Vodnar podpira inovacije, mreže, sodelovanja. To je čas, ko se nam lahko odprejo vrata prek ljudi, skupnosti, interneta, novih tehnologij. Pri financah bodimo drzni z idejami, zmerni pri tveganju. Preglejmo naročnine, nepotrebne stroške, premišljeno nakupujmo. Zdaj je čas, da se povežemo s pravimi ljudmi, povemo resnico in naredimo korak, s katerim smo dolgo odlašali.