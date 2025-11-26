V vsakem od nas živita dva svetova: svetloba, ki jo ponosno kažemo navzven, in senca, ki jo skrivamo globoko v sebi. Temne plati – strahovi, zavist, jeza, neizrečene bolečine – niso naš sovražnik. So glasniki, ki nam šepetajo, kje smo ranjeni, kje smo se ujeli in kje smo se oddaljili od svoje resnice. Ko jih pogledamo, se začne prava alkimija duše.

Dolgo smo verjeli, da moramo biti 'pozitivni' in temne občutke potiskati stran, kot da nam škodijo. A ravno takrat se okrepijo. Senca raste v tišini. Ko jo ignoriramo predolgo, začne iz nas govoriti sama – skozi izbruhe, utrujenost, notranji boj. Zato je soočenje nujno. Ne da bi se kaznovali, temveč da bi se osvobodili. Duhovno gledano so temne plati le deli naše energije, ki so ostali v temi, ker niso bili videni. Ko jim ponudimo pozornost, jih osvetlimo. In šele ko svetloba doseže senco, se lahko preobrazi. Mi pa postanemo celoviti.

Lahko si pomagamo z vajo. Zvečer se usedemo v tišini. Zapremo oči. Predstavljamo si, da pred nami stoji naša senca – v obliki, ki se sama prikaže. Morda je temen oblak, postava, morda samo občutek. Ne sodimo. Samo opazujemo. Nato ji rečemo: »Priznavam tvoj obstoj. Povej mi, kaj potrebuješ.« Čakajmo. Občutki bodo prihajali – morda žalost, jeza, želja, da se končno ustavimo. Kar pride, sprejmimo. Nato svojo senco nežno obdamo z belo svetlobo, ki izhaja iz našega srca. Opazujmo, kako se počasi spreminja: postaja mehkejša, bolj jasna, manj strašljiva. Z vsakim takim stikom postajamo močnejši, bolj resnični in mirni. Senca izgubi ostrino, mi dobimo pogum.

Ko sprejmemo svoje temne plati, se razbremeni naše telo, misli postanejo jasnejše, srce laže. Ne bežimo več pred sabo. In ko se nehamo skrivati pred svojo notranjostjo, nehamo igrati vloge, ki niso naše.

Soočenje s senco je kot vrnitev domov. Ni lahko, je pa osvobajajoče. In ko enkrat sprejmemo vse, kar smo, se rodimo na novo. V polnosti, ki je prej nismo poznali.