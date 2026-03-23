Mrtvo prijateljstvo: odnosi se ne končajo vedno s sporom, včasih zbledijo

Prijateljstva se ne končajo vedno s sporom. Včasih zbledijo. Toda naj vztrajamo ali priznamo, da je minilo?

To se pogosto zgodi, ko se življenje ene osebe korenito spremeni, ko npr. postane mama. Svet se ji obrne na glavo, fokus se zoži, energija se preusmeri. Mi ostanemo ob strani, z občutkom, da za nas ni več prostora. In boli, ker gre za izgubo povezanosti.

Odnos se začne razhajati, ker osebi hodita po različnih poteh. Ena je globoko v materinstvu, druga v drugačni življenjski fazi. In kjer ni več skupnega ritma, nastane tišina. A kaj storimo s tem?

Najprej si priznamo resnico. Če je odnos prazen, pogovori ne tečejo več, smo po srečanju izčrpani ali odtujeni, to ni nekaj, kar ignoriramo. Naši občutki niso napaka. So signal.

To ne pomeni, da moramo takoj zapreti vrata. Včasih prijateljstvo ne izgine, ampak se le spremeni. Postane manj intenzivno. To je v redu, če ga sprejmemo takšnega, kot je zdaj, brez pričakovanj, da bo kot nekoč.

A ne vztrajamo iz navade ali krivde, če nas odnos ne hrani več. To ni zvestoba – to je ujetost. Prav tako ni naša naloga, da se prilagajamo do mere, da izgubimo sebe. Če v odnosu ni prostora za nas kot osebo, se moramo vprašati, ali smo še videni.

Rešitev ni vedno dramatična. Včasih pomeni le korak nazaj. Manj stikov, manj pričakovanj, več prostora zase.

Kar je res povezano, se ne izgubi. Lahko se oddalji, a ne izgine. Kar je odigralo svojo vlogo, se počasi razpusti. Zato si dovolimo oboje. Spoštujmo, kar je bilo, a sprejmimo, kar je zdaj.