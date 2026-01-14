  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Najbolj negotovi astrološki znaki

Astrologija razkriva značilnosti v ljubezni, pri delu in pri spopadanju s strahovi.
M. Fl.
 14. 1. 2026 | 06:00
2:59
A+A-

Strahovi so sestavni del našega življenja, način, kako se spopadamo z njimi, pa je pogosto odvisen od osebnosti, pri čemer igra astrološko znamenje pomembno vlogo. Nekateri brez zadržkov sprejmejo izzive, drugi se umaknejo, še preden poskusijo rešiti težave, saj ne verjamejo, da bi jih lahko premagali. Med slednjimi izstopa ta četverica.

Rak

Raki so izjemno občutljivi in čustveni, njihov največji strah je zavrnitev ali izguba bližnjih. Imajo močno potrebo po varnosti in čustveni opori, zato se ob grožnji hitro zaprejo vase. Čeprav navzven delujejo mirno, jih znotraj pogosto razjedajo dvomi o lastni vrednosti. Dodatno se lahko preveč obremenjujejo s tem, kako jih vidijo drugi, kadar občutijo čustveno negotovost, se umaknejo v svoj oklep. Pogosto iščejo potrditve in občutek sprejetosti pri ljudeh, ki jim veliko pomenijo.

Riba

Ribe so zelo empatične, zaradi občutljivosti pa negotove vase in nagnjene k begu pred realnostjo. Bojijo se sporov, ostrih besed in vsake vrste čustvene nestabilnosti. Pogosto si v mislih narišejo najslabše možne scenarije, kar jim povzroča dodaten stres. Da bi ohranile notranji mir, se izogibajo napetim situacijam. Velikokrat, da ne bi prizadele nikogar ali se same počutile ogrožene, postanejo pasivne. Njihova velika empatija jim včasih oteži sprejemanje odločitev in spopadanje s težavami.

Devica

Device na prvi pogled morda ne delujejo plašno, a njihova težnja po popolnosti je zanje vir globokih negotovosti. Bojijo se napak, kritike in neuspeha ter so zelo samokritične. Nenehna analiza in notranji pritisk jih, čeprav to spretno skrivajo za racionalnim vedenjem, izčrpava. Rade imajo nadzor nad situacijami, kar jim daje občutek varnosti. Pretirana skrb za detajle pri njih povzroča notranjo izčrpanost in stres. Njihova kritičnost do sebe in drugih v njih zbuja občutek, da niso dovolj dobre.

Tehtnica

Tehtnice hrepenijo po miru in ravnovesju, zato ne prenesejo sporov in nepravičnosti. Največji strah je, da bi koga prizadele ali da ne bi bile sprejete. Zaradi želje, da bi ugodile vsem, pogosto zanemarijo lastne potrebe in v stresnih situacijah postanejo negotove. Odločanje je zanje zelo težavno, saj tehtajo vsako možnost. Rade ohranjajo harmonijo, čeprav to neredko pomeni, da morajo svoje želje potisniti v ozadje. Ko so pod pritiskom, se raje, kot da bi se spopadle z neposrednimi nesoglasji, umaknejo, piše žena.rs.

