Najbolj optimistični astrološki: njihov kozarec je vedno na pol poln

Zanje je kozarec vedno na pol poln. Oni ne zanikajo realnosti, le vedno znajo poiskati pozitivno plat. To so optimisti med astrološkimi znaki.

Strelec

Strelec verjame, da se vse zgodi z razlogom, tudi kadar ta razlog trenutno nima smisla. Ste izgubili službo? Rekel bo: »Morda je čas, da greste na svoje.« Dež med vašo zabavo? »Tako ali tako je bilo prevroče.«

Njihov talent je v spreminjanju stvari, na katere ni mogoče vplivati, in v tem, da vnašajo humor tja, kjer drugi vidijo propad. Slab dan se ob strelcu spremeni v smešno zgodbo, neuspeh pa postane gorivo za naslednji veliki korak.

FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages

Tehtnica

Tehtnica v vsem, zlasti v kaosu, najde smisel. Ko življenje nekaj uniči, išče načine, kako to popraviti ali uravnotežiti. Če dan ne gre po načrtih, najde lepoto v pesmi, skodelici kave ali prijazni besedi.

Ona ve, da za vsakim dežjem posije in da je včasih treba na zadeve le pogledati z drugega zornega kota.

FOTO: Gettyimages

Riba

Ribe so sanjači, vendar ne zato, ker bi ignorirale resničnost. Preprosto se ne pustijo, da bi jih ta zlomila. Ko se zgodi nekaj bolečega, rojeni v tem znaku pravijo: »Morda je v tem globlja šola.« Verjamejo v duhovno rast, usodo in zdravilno moč ljubezni.

Njihova moč je v nežnosti in v tem, kako znajo videti lepoto, tudi ko je vse okoli njih razbito. Ribe nosijo tisto vrsto upanja, ki pomirja dušo.

FOTO: Rido Franz/gettyimages

Dvojček

Dvojčki v vsakem kaosu hitro najdejo poduk, humor ali vsaj lekcijo. Dolgočasje je njihov sovražnik, zato tudi v zmedi vidijo priložnost za popestritev življenja. Če načrt ne uspe, imajo rojeni v tem znaku že pripravljene druge.

Rahlo skomignejo z rameni in si rečejo:

»Dobro, zdaj vem, kako naslednjič ne ravnati.« Njihova prilagodljivost pomaga vsem da se sprostijo in spomnijo, da ni nič tako hudo, kot se zdi na prvi pogled, piše portal astromlm.