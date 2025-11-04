  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Najbolj optimistični astrološki: njihov kozarec je vedno na pol poln

Medtem ko se nekateri že ob prvih težavah odzovejo panično, drugi se ujamejo v spiralo negativnih misli, določeni astrološki znaki ostanejo mirni, polni upanja in presenetljivo pozitivni.
FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages

FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Rido Franz/gettyimages

FOTO: Rido Franz/gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Rido Franz/gettyimages
M. Fl.
 4. 11. 2025 | 06:00
2:35
A+A-

Zanje je kozarec vedno na pol poln. Oni ne zanikajo realnosti, le vedno znajo poiskati pozitivno plat. To so optimisti med astrološkimi znaki.

Strelec

Strelec verjame, da se vse zgodi z razlogom, tudi kadar ta razlog trenutno nima smisla. Ste izgubili službo? Rekel bo: »Morda je čas, da greste na svoje.« Dež med vašo zabavo? »Tako ali tako je bilo prevroče.«

Njihov talent je v spreminjanju stvari, na katere ni mogoče vplivati, in v tem, da vnašajo humor tja, kjer drugi vidijo propad. Slab dan se ob strelcu spremeni v smešno zgodbo, neuspeh pa postane gorivo za naslednji veliki korak.

FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages
FOTO: Andrey Gonchar/Gettyimages

Tehtnica

Tehtnica v vsem, zlasti v kaosu, najde smisel. Ko življenje nekaj uniči, išče načine, kako to popraviti ali uravnotežiti. Če dan ne gre po načrtih, najde lepoto v pesmi, skodelici kave ali prijazni besedi.

Ona ve, da za vsakim dežjem posije in da je včasih treba na zadeve le pogledati z drugega zornega kota. 

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Riba

Ribe so sanjači, vendar ne zato, ker bi ignorirale resničnost. Preprosto se ne pustijo, da bi jih ta zlomila. Ko se zgodi nekaj bolečega, rojeni v tem znaku pravijo: »Morda je v tem globlja šola.« Verjamejo v duhovno rast, usodo in zdravilno moč ljubezni.

Njihova moč je v nežnosti in v tem, kako znajo videti lepoto, tudi ko je vse okoli njih razbito. Ribe nosijo tisto vrsto upanja, ki pomirja dušo.

FOTO: Rido Franz/gettyimages
FOTO: Rido Franz/gettyimages

Dvojček

Dvojčki v vsakem kaosu hitro najdejo poduk, humor ali vsaj lekcijo. Dolgočasje je njihov sovražnik, zato tudi v zmedi vidijo priložnost za popestritev življenja. Če načrt ne uspe, imajo rojeni v tem znaku že pripravljene druge.

Rahlo skomignejo z rameni in si rečejo:

»Dobro, zdaj vem, kako naslednjič ne ravnati.« Njihova prilagodljivost pomaga vsem da se sprostijo in spomnijo, da ni nič tako hudo, kot se zdi na prvi pogled, piše portal astromlm.

Sorodni članki

Photo
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDE NAPOVEDUJEJO

Iskrenost, strast in usodne odločitve: ljubezenski horoskop za november 2025

Kdo bo našel ljubezen in kdo končno zapira staro poglavje?
2. 11. 2025 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: ti astrološki znaki so utelešena skromnost

V svetu, ki pogosto ceni veliko in bleščeče, obstajajo duše, ki jim materialne stvari preprosto ne pomenijo veliko.
30. 10. 2025 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Večni godrnjači med astrološkimi znaki

Namesto da bi se sprijaznili z nepopolnostmi, jih nenehno komentirajo, popravljajo ali godrnjajo.
29. 10. 2025 | 06:00

Več iz teme

horoskopčustvahumoroptimizem
ZADNJE NOVICE
08:08
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Česnova juha s krompirjem: hitro skuhana, gosta in kremasta

Naj vas ogreje svilnata česnova juha z maslom in krompirjem. Odlična izbira za hitro jesensko kosilo ali toplo večerjo.
Špela Ankele4. 11. 2025 | 08:08
08:06
Lifestyle  |  Stil
TEST

Nakup za več let: ta telefon je iz generacije v generacijo boljši (FOTO)

Honor 400 pro ponuja odlično razmerje med vrhunskimi zmogljivostmi in ne prehudo ceno: nadgradili so tako rekoč vse in poskrbeli še za celo vrsto uporabnih funkcij UI.
Staš Ivanc4. 11. 2025 | 08:06
07:54
Novice  |  Svet
V RIMU

Eden od delavcev, ki so ga rešili izpod ruševin, v bolnišnici umrl (FOTO)

Moškega je zasulo med reševanjem iz rimskega stolpa Torre dei Conti.
4. 11. 2025 | 07:54
07:53
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Veliki večer spektaklov: Atletico Jana Oblaka potrebuje zmago proti Belgijcem

V ligi prvakov derbija Liverpool – Real in PSG – Bayern.
Peter Zalokar4. 11. 2025 | 07:53
07:42
Novice  |  Slovenija
NEGOVANJE TRADICIJE

Poglejte, kako na Borštnikovi domačiji negujejo tradicijo peke (FOTO)

Prešce so dajali revežem, da so molili za pokojne. Ob prazniku vseh svetih so se zbrali ob krušni peči ter obujali spomine.
Janez Kuhar4. 11. 2025 | 07:42
07:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
RAZPISANA TIRALICA

Mladi Slovenci povzročili kaos med poročnimi praznovanji na Hrvaškem, napadli tudi policista

Gre za štiri slovenske državljane.
4. 11. 2025 | 07:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki