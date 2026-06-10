Najbolj privoščljivi astrološki znaki

Nekateri ob tuji nesreči pokažejo sočutje in podporo, drugi v njej vidijo potrditev svojih napovedi, priložnost za primerjavo ali celo razlog za zadovoljstvo. Astrologi menijo, da lahko določene osebnostne lastnosti, povezane z datumom rojstva, vplivajo tudi na to, kako posameznik doživlja neuspehe drugih. Seveda ne drži, da so vsi pripadniki posameznega znamenja enaki, vendar astrološke razlage nekaterim astrološkim znakom pripisujejo večjo nagnjenost k temu, da jih tuji spodrsljaji ne pustijo ravnodušnih, še več, se jih celo razveselijo. Kateri so ti znaki, opozarja Glossy.rs.

Škorpijon

Med astrološkimi znaki naj bi bil škorpijon eden tistih, ki se občasno razveseli tujega neuspeha, vendar ne nujno iz zlobe. Pogosto gre za občutek zadoščenja, kadar se izkaže, da je imel prav. Če je nekoga opozarjal na morebitne težave, pa ga ta ni poslušal, lahko ob razpletu zadovoljno pripomni: »Saj sem ti rekel.« Po astroloških razlagah imajo škorpijoni močno intuicijo in radi vidijo, da se njihove napovedi uresničijo. Zato jih neuspeh drugih včasih bolj kot zaradi samega dogodka razveseli zato, ker potrdi njihovo presojo.

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Dvojčka

Dvojčki so med astrološkimi znaki, ki so znani po radovednosti in komunikativnosti. Skoraj vsak dogodek lahko spremenijo v zanimivo temo za pogovor, pri čemer tudi tuje težave niso izjema. Ko izvedo za neprijetno situacijo, pogosto hitro obvestijo prijatelje in znance ter podrobno razpravljajo o vseh okoliščinah. Astrologi poudarjajo, da pri tem običajno ne gre za zlonamernost. Dvojčki informacije preprosto radi delijo in analizirajo, nato pa na dogodek pogosto hitro pozabijo ter se posvetijo novim temam.

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Devica

Device naj bi bile med astrološkimi znaki najbolj tekmovalne, zlasti na poklicnem področju. Zato jih lahko neuspeh konkurence včasih razveseli, saj ga razumejo kot lastno prednost ali priložnost za napredek. Po astroloških razlagah pa device tudi v takšnih situacijah ostajajo zelo praktične. Ne zadovoljijo se zgolj z občutkom zmage, temveč skušajo iz napak drugih potegniti koristne nauke. Pozorno opazujejo, kaj je šlo narobe, in si prizadevajo, da bi se podobnim napakam v svojem življenju izognile.

Astrologi ob tem poudarjajo, da gre le za splošne značilnosti posameznih astroloških znakov. Na vedenje vsakega človeka poleg datuma rojstva vplivajo tudi vzgoja, življenjske izkušnje in osebne vrednote.