Najbolje se poljubljajo: to so horoskopska znamenja, katerih poljubi so nepozabni

Poljub je veliko več kot le dotik ustnic. V njem se skrivajo čustva, privlačnost, nežnost in način, kako nekomu pokažemo tisto, česar z besedami pogosto ne moremo izraziti. Astrologija že dolgo proučuje različne značilnosti horoskopskih znamenj, tudi njihov pristop k romantiki. Medtem ko nekatera znamenja ljubezen izražajo z besedami, so druga znana po tem, da svoja čustva najbolj razkrivajo prav skozi poljube.

Čeprav ima vsak človek svojo edinstveno energijo, astrologi menijo, da med dvanajstimi znamenji posebej izstopajo tri, katerih poljubi pustijo močan vtis in ostanejo v spominu še dolgo časa.

Škorpijon

Njihovi poljubi so redko površni ali mimobežni. FOTO: Vasyl Dolmatov Getty Images/iStockphoto

Ko govorimo o strasti, se le malo znamenj lahko primerja s škorpijonom. Pripadniki tega znamenja so znani po intenzivnih čustvih in močni privlačnosti, ki jo pogosto vzbudijo pri drugih. Njihovi poljubi so redko površni ali mimobežni – vanje vložijo čustva in energijo, ki ju je težko pozabiti.

Škorpijoni se ne zadovoljijo s formalnostmi ali napol izkazanimi čustvi. Ko nekoga poljubijo, želijo ustvariti trenutek, ki bo pustil pečat. Prav zaradi te globine in izrazite čustvenosti jih mnogi uvrščajo med najbolj privlačna znamenja zodiaka.

Bik

Njihovi poljubi niso hitri ali nepremišljeni. FOTO: Guliver/Thinkstock

Biku vlada Venera, planet ljubezni, lepote in užitkov. Zato ni presenetljivo, da se pogosto znajde med astrološkimi favoriti, ko je govora o romantiki. Biki uživajo v nežnosti, dotikih in bližini ter znajo ustvariti občutek varnosti in topline.

Njihovi poljubi niso hitri ali nepremišljeni. Radi uživajo v vsakem trenutku in se popolnoma posvetijo osebi, ki jim veliko pomeni. Prav kombinacija nežnosti, pozornosti in iskrene naklonjenosti njihove poljube naredi nekaj posebnega. Mnogi pravijo, da je poljub z bikom naravno nadaljevanje globoke čustvene povezanosti.

Ribe

Njihovi poljubi pogosto delujejo spontano in iskreno. FOTO: Guliver/Thinkstock

Ribe veljajo za ene največjih romantikov med vsemi horoskopskimi znamenji. Njihova domišljijska narava in bogat notranji svet se pogosto odražata tudi v ljubezenskih odnosih. Zanje poljub ni le izraz privlačnosti, temveč tudi način povezovanja na čustveni ravni.

Pripadniki tega znamenja v ljubezenske trenutke vnašajo nežnost, toplino in občutek bližine. Njihovi poljubi pogosto delujejo spontano in iskreno, kot da prihajajo naravnost iz srca. Prav zato pustijo poseben vtis in pri drugi osebi vzbudijo občutek, da je ljubljena, cenjena in zares pomembna, poroča Index.hr.