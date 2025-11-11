Najboljši dedki in babice so rojeni v teh znakih

Manj obsojajo, imajo tudi več prostega časa in so zato bolj sproščeni, postavljajo manj pravil, dovolijo malo več slaščic in televizije pred spanjem ter načeloma upoštevajo pravilo: starši vzgajajo, stari starši razvajajo.

A nekateri po tem prekašajo druge.

Poglejte sedem astroloških znamenj, ki veljajo za najboljše stare starše. To seveda ne pomeni, da ostali niso čudoviti, le omenjeni v tej vlogi res izstopajo.

Rak

Ker rakom vlada Luna, so v celotnem zodiaku najbolj materinski in družinski. Vsak obisk pri dedku ali babici, rojenem v znamenju raka je kot mini počitnice v zabaviščnem parku.

Hiša vedno diši po domačem pecivu, na vratih pričaka z objemom, za vrati pa z veliko najljubše hrane. Zadnje, česar se spomnite, preden zaspite na kavču, je okus pečenega piščanca, ki se kar topi v ustih.

In nekdo vas pokrije z dodatno odejo. Tiho, a vsekakor z ljubeznijo.

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Tehtnica

Če imate srečo in je eden od vaših starih staršev tehtnica, lahko mirno spite: vedno bo na vaši strani. Ne bo vas obsojal, morda vam bo povedal, če bo menil, da ste kje zgrešili, a to bo storil nežno in spoštljivo. Ob njem se vedno počutite bolje kot ob terapevtu.

Je vaš skrivni zaupnik, ki mu lahko poveste stvari, ki jih ne bi priznali niti staršem.

Riba

Pripravite se, prihaja stari starš na družbenih omrežjih.

Ko končno osvoji pametni telefon, svoj profil napolni s fotografijami in zgodbami o vas. Tako zelo je ponosen, da vas razkazuje svetu, kar je hkrati prisrčno in nekoliko nerodno.

Pošilja vam vse mogoče šale, posnetke muck in kužkov ter prvi vošči za rojstni dan.

Čeprav je njegova pretirana uporaba čustvenih simbolov skoraj neopravičljiva, je pri srcu toplo, saj veste, da je vaš največji oboževalec.

FOTO: Gettyimages

Oven

Oven zna biti nekoliko egocentričen, a ker so vnuki njegovo dobesedno nadaljevanje, te vidi kot simbol svoje nesmrtnosti, zato bo zanje poskrbel na vse mogoče načine.

V njih vidi sebe v prihodnosti. Njihova sreča in uspeh sta zanj največji dosežek. Njihovo veselje in bolečino čuti skoraj bolj kot oni sami.

Vedno je ponosen in se nikoli ne obnaša tako, da bi, za razliko od staršev, vnuke spravil v zadrego. In čeprav se stara, nikoli ni siten ali zagrenjen.

Dvojček

Dvojček je morda v mladosti preveč delal, da bi veliko časa namenjal svojim otrokom, zato jih ni mogel razvajati. Pri vnukih je zgodba drugačna.

Te pri njemu vedno čaka poplava pozornosti, objemov, pesmic, daril in vzdevkov. Dvojček je igriv stari starš, zabaven, večno mlad po duši, vendar nikoli v sramoto.

Ker je iskreno hvaležen za priložnost, da ima vnučke, te razvaja bolj, kot si lahko kdo sploh predstavlja.

FOTO: Paperkites/Gettyimages

Škorpijon

Čeprav ga pogosto opisujejo kot skrivnostnega ali temačnega, zna škorpijon izžarevati neverjetno močno in trajno ljubezen.

Kot stari starš je osebni zaščitnik vnukov, njihov varuh in zagovornik. Zanje se bori in skrbi, da imajo vse najboljše priložnosti: najboljše šole, zdravnike, prijatelje.

Ni ga strah povedati, če se mu kdo zdi slaba družba ali partner, otroke otrok ima brezpogojno rad in jim vedno stoji ob strani.