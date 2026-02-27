  • Delo d.o.o.
KRITIČNO

Najnevarnejši dan retrogradnega Merkurja: pazite, kaj boste počeli

V letu 2026 bo eden najpomembnejših astroloških dogodkov prvo retrogradno gibanje Merkurja.
 27. 2. 2026 | 06:00
Močni Merkur bo v znamenju rib retrograden od 26. februarja do 20. marca 2026. Pojav je pogosto povezan z nerazumevanjem, zamudami, nesporazumi in tehničnimi težavami. Tisto, kar običajno delamo rutinsko: dopisovanje, načrtovanje potovanj ali podpisovanje pogodb, se lahko izmakne nadzoru ali zahteva dodatno pozornost.

Zakaj je Merkur v Ribah posebej občutljiv

Kadar je Merkur retrograden v ribah, njegova energija deluje še bolj zapleteno in intenzivno, saj to znamenje okrepi čustva, domišljijo in introspekcijo ter na drugi strani oslabi logiko in jasnost misli.  Merkur vlada komunikaciji, poslovnim odnosom, dokumentom, pogodbam, sporočilom in vsem vrstam dogovorov. Ko navidezno potuje nazaj, običajno  ponovno pregledamo vse, kar je že storjeno. Pogosti so nepričakovani nesporazumi v pogovorih in sporočilih, v pomembne dokumente se lahko prikradejo napake, prihaja do sprememb načrtov, okvar naprav ali internetnih povezav, pogosto v najbolj neprimernem trenutku. Zato astrologi priporočajo, da v tem obdobju ne začenjamo pomembnih stvari.

Najnevarnejši dan: 14. marec

Ta datum izstopa, ker sovpada z več aspekti, ki okrepijo značilne težave obdobja, ko Merkur potuje navidezno nazaj. Globoko retrograden bo v ribah in zato upočasnjen, zmeden, dezorientiran, kar bo ustvarilo idealno podlago za močna čustva, nejasnosti in napačne odločitve. Hkrati bo Merkur v napetem aspektu z Marsom, kar bo povečalo impulzivnost, konflikte in nagle odločitve. Pod močnim vplivom Neptuna bodo verjetnejše tudi zmote in napačne informacije.

Kombinacija lahko povzroči:

  • napačno razumevanje sporočil
  • hitre odzive zaradi prizadetega ega
  • podpisovanje dokumentov, ki kasneje zahtevajo popravke
  • tehnične napake
  • izgovarjanje besed, ki jih ni mogoče vzeti nazaj

Kaj početi 14. marca

Morda boste 14. marca poslano sporočilo ali sprejeto odločitev, ki se bo kasneje izkazala za povsem napačno, obžalovali. Možno je, da boste v razpravo vstopili brez prave količine dejstev ali napačno razumeli sogovornika. Če je mogoče, ta dan izkoristite za pregled in zaključevanje že začetih projektov in ne snujte novih načrtov. Če bo res treba nekaj podpisati, pa natančno preverite dokumentacijo, svetuje Glossy.rs.

Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Merkur se obrača nazaj

Prihaja zmeda, a tudi dragoceni premor, ko naredimo red. Če bomo potrpežljivi, natančni, lahko iz obdobja zmede izstopimo močnejši.
25. 2. 2026 | 16:10
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Prihaja retrogradni Merkur: trem znakom prinaša velike težave

Retrogradni Merkur v znamenju rib bo za nekatera astrološka znamenja posebej naporen.
25. 2. 2026 | 06:00

IZBRANO ZA VAS
