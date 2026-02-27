Najnevarnejši dan retrogradnega Merkurja: pazite, kaj boste počeli

Močni Merkur bo v znamenju rib retrograden od 26. februarja do 20. marca 2026. Pojav je pogosto povezan z nerazumevanjem, zamudami, nesporazumi in tehničnimi težavami. Tisto, kar običajno delamo rutinsko: dopisovanje, načrtovanje potovanj ali podpisovanje pogodb, se lahko izmakne nadzoru ali zahteva dodatno pozornost.

FOTO: Aaron Amat/Gettyimages

Zakaj je Merkur v Ribah posebej občutljiv

Kadar je Merkur retrograden v ribah, njegova energija deluje še bolj zapleteno in intenzivno, saj to znamenje okrepi čustva, domišljijo in introspekcijo ter na drugi strani oslabi logiko in jasnost misli. Merkur vlada komunikaciji, poslovnim odnosom, dokumentom, pogodbam, sporočilom in vsem vrstam dogovorov. Ko navidezno potuje nazaj, običajno ponovno pregledamo vse, kar je že storjeno. Pogosti so nepričakovani nesporazumi v pogovorih in sporočilih, v pomembne dokumente se lahko prikradejo napake, prihaja do sprememb načrtov, okvar naprav ali internetnih povezav, pogosto v najbolj neprimernem trenutku. Zato astrologi priporočajo, da v tem obdobju ne začenjamo pomembnih stvari.

Najnevarnejši dan: 14. marec

Ta datum izstopa, ker sovpada z več aspekti, ki okrepijo značilne težave obdobja, ko Merkur potuje navidezno nazaj. Globoko retrograden bo v ribah in zato upočasnjen, zmeden, dezorientiran, kar bo ustvarilo idealno podlago za močna čustva, nejasnosti in napačne odločitve. Hkrati bo Merkur v napetem aspektu z Marsom, kar bo povečalo impulzivnost, konflikte in nagle odločitve. Pod močnim vplivom Neptuna bodo verjetnejše tudi zmote in napačne informacije.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Kombinacija lahko povzroči:

napačno razumevanje sporočil

hitre odzive zaradi prizadetega ega

podpisovanje dokumentov, ki kasneje zahtevajo popravke

tehnične napake

izgovarjanje besed, ki jih ni mogoče vzeti nazaj

Kaj početi 14. marca

Morda boste 14. marca poslano sporočilo ali sprejeto odločitev, ki se bo kasneje izkazala za povsem napačno, obžalovali. Možno je, da boste v razpravo vstopili brez prave količine dejstev ali napačno razumeli sogovornika. Če je mogoče, ta dan izkoristite za pregled in zaključevanje že začetih projektov in ne snujte novih načrtov. Če bo res treba nekaj podpisati, pa natančno preverite dokumentacijo, svetuje Glossy.rs.