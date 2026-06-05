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Najnevarnejši dnevi junija 2026: razkrite skrivnosti in odprte stare rane

V letošnjem juniju se prekriva več astroloških procesov, kar ustvarja napeto in nepredvidljivo ozadje.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Forplayday/Gettyimages

FOTO: Forplayday/Gettyimages

FOTO: Nikkimeel/Gettyimages

FOTO: Nikkimeel/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Forplayday/Gettyimages
FOTO: Nikkimeel/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 5. 6. 2026 | 06:00
3:40
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V nadaljevanju junija bodo aktivni zahtevni aspekti, povezani z Merkurjem, Uranom, Neptunom, Plutonom in Lilith (gre za črno luno, ki ne označuje planeta ali asteroida, temveč matematično točko v lunini orbiti). Ta kombinacija krepi čustvene odzive, povzroča nenadne preobrate dogodkov in zmanjšuje stabilnost razmer, pojasnjuje astrologinja Marina Sokolova

Intenzivni vplivi planetov povečujejo kaotičnost meseca in zahtevajo več pozornosti pri besedah, dogovorih in pomembnih odločitvah. Sploh določeni dnevi prinašajo veliko kaosa, iluzij, skritih konfliktov, nepričakovanih sprememb, odprtja starih ran in globokih preobrazb, zato bodo procesi, povezani s pogajanji, informacijami, odnosi in osebnimi odločitvami, pod dodatnim pritiskom. V nadaljevanju poglejte ključne junijske datume, na katere previdnost ne bo odveč.

FOTO: Forplayday/Gettyimages
FOTO: Forplayday/Gettyimages

Od 5. do 16. junija

Obdobje največje nestabilnosti, povezano s T-kvadratom Urana in luninih vozlov. To bo najbolj nepredvidljiv čas meseca. Uran prinaša nenadne spremembe, nepričakovane novice, krize, prekinitve odnosov in situacije, ki niso pod nadzorom posameznika.

Posebej napeta bosta 9. in 10. junij.

9. junija Merkur tvori kvadrat s Saturnom, kar prinaša pritisk, omejitve in težave v komunikaciji ter pogajanjih, medtem ko konjunkcija Venere in Jupitra povečuje čustveno preobremenjenost.

10. junija bo Sonce doseglo natančno opozicijo z Lilith, kar bo na površje prineslo skrite spore, nezadovoljstvo in notranja nasprotja. Ljudje se bodo odzivali ostreje kot običajno in hitreje prestopali meje.

FOTO: Nikkimeel/Gettyimages
FOTO: Nikkimeel/Gettyimages

17. in 18. junij: čustveni pretresi, ljubosumje in napetosti v odnosih

17. junija: položaj Venere in Neptuna bo krepil idealiziranje, sanjarjenje in nagnjenost k temu, da v drugih vidimo nekaj, česar tam v resnici ni.

18. junija Venera preide v opozicijo s Plutonom. To bo čas ljubosumja, nadzora, čustvenih izbruhov, bolečih pogovorov in ponovnega odpiranja starih ran. Odnosi bodo z vidika globine in iskrenosti na težki preizkušnji.

21. in 26. junij: utrujenost, megleno ozračje in tveganje za napake

21. junija nastopi poletni solsticij, pomemben trenutek v letu, ki spreminja splošno razpoloženje in usmerja pozornost na družino, varnost in prihodnost.

26. junija Sonce tvori kvadrat z Neptunom: položaj, ki prinaša utrujenost, čustveno izčrpanost, iluzije, prevare, samoprevare in dezorientacijo.  To bo eden najzahtevnejših dni v mesecu, ko ni priporočljivo sprejemati odločitev na podlagi čustev.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

28. in 30. junij: ostri preobrati, pospešen ritem in vrhunec meseca

28. junija: položaj Marsa in Jupitra bo sprožil val aktivnosti in poveča tveganje za impulzivne poteze.  Zvečer bo Mars vstopil v dvojčka, kar bo občutno pospešilo življenjski ritem in povečalo število novic, stikov ter situacij, ki bodo zahtevali hitro ukrepanje.

30. junij pomeni vrhunec meseca: Jupiter bo vstopil v leva in napovedal nov letni cikel, polna luna v kozorogu pa bo prinesla zaključke vsega, kar se je dogajalo v juniju. To bo dan, ko bo marsikaj postalo jasno, vendar bo lahko čustveno breme zelo intenzivno.

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