  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAKOVOST TRENUTKA

Najpomembnejši trenutek je zdaj in danes je vse, kar imamo

Če se v srcu oklepate preteklosti, nimate prostora za nove izkušnje.
Naučite se umetnosti spustiti – ne samo ljudi, ampak tudi preteklost. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images
Naučite se umetnosti spustiti – ne samo ljudi, ampak tudi preteklost. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images
M. B. Z.
 6. 1. 2026 | 06:16
3:34
A+A-

Nenehno hlastamo za srečo, saj verjamemo, da jo lahko najdemo v stvareh, ljudeh ali okoliščinah. A prav oklepanje vsega, kar imamo, nam povzroča le dodatno bolečino in skrbi. Tisto, česar se oklepamo, pogosto postane naše največje breme, ker se povezujemo z ljudmi in stvarmi na način, kot da nas opredeljujejo. Ob tem pozabimo, da resnična vrednost izhaja iz nas samih, ne iz tega, kar imamo ali koga imamo ob sebi. Sprejeti moramo, da ni nič večno, in spustiti, kar nas omejuje. Ko se oklepamo preteklosti, se namreč pogosto ujamemo v spiralo obžalovanj in bolečih spominov. To nas lahko ohromi in odvrne od tega, da bi uživali v življenju. Vse te navezanosti so samo iluzije, ki nas držijo v preteklosti, zaradi česar se ne moremo popolnoma predati sedanjemu trenutku. Zdi se nam, da bo naš svet razpadel, če bomo izgubili nekoga ali nekaj. Šele ko se zavedamo, da življenje ni večno, se sprostimo in odpremo vrata novemu začetku. In to je trenutek, ko resnično začnemo uživati v tem, kar imamo, ker spustimo vse, kar nas omejuje. Živeti zdaj pomeni sprejeti minljivost in uživati v trenutku brez strahu pred tem, kar prihaja.

Živeti zdaj pomeni spustiti pričakovanja prihodnosti. FOTO: Nataliaderiabina/Getty Images
Živeti zdaj pomeni spustiti pričakovanja prihodnosti. FOTO: Nataliaderiabina/Getty Images

Ni pomembno, koliko časa ste preživeli z nekom ali koliko stvari imate – vse to je minljivo. Da bi živeli polno, moramo spustiti strah pred tem, da bi kaj izgubili. Ljudje imamo občutek, da brez nečesa ne bomo popolni. Če nismo v odnosu, nimamo sanjske službe ali živimo v preteklosti, mislimo, da bomo nesrečni. A ko se osvobodimo tega oklepanja, lahko uživamo. Kakovost trenutka ni odvisna od tega, kako dolgo traja, ampak od tega, kako globoko ga doživimo. Prepoznajte svoje vrednote in ne dovolite, da vas okolje definira. Če se povežete z ljudmi zaradi izkušenj, ki jih ponujajo, ne zaradi potrditve svoje vrednosti, boste našli notranji mir. Spustite potrebo, da bi nadzorovali, kaj se bo zgodilo, in uživajte v tem, kar je zdaj. Zaupajte in bodite odprti za nove možnosti, saj je življenje veliko več kot le tisti, ki so trenutno okoli vas. Naučite se umetnosti spustiti – ne samo ljudi, ampak tudi preteklost. Tudi če se vam zdi, da je preteklost polna napak, vam ne koristi, če še naprej živite v njej. Ne morete je spremeniti, a lahko jo sprejmete kot del svoje poti in jo uporabite kot izhodišče za rast. To pomeni sprejeti vse, kar ste bili, in iti naprej.

Živeti zdaj pomeni spustiti pričakovanja prihodnosti. Ko se navežemo na cilje in rezultate, zgradimo iluzijo, da bo prihodnost srečnejša, ko jih dosežemo. A če si ne dovolimo živeti polno danes, bomo vedno čakali na nekaj, kar nas bo izpolnilo – a to ne pride, dokler ne prenehamo hlastati za prihodnostjo. Vse, kar potrebujemo, je tu in zdaj. Zato prenehajmo čakati, da bomo srečni, ko bomo imeli več denarja, boljšo službo ali popoln odnos. Sreča ni v stvareh, ampak v tem, da cenimo trenutek, v katerem smo, in živimo v njem. Spoznajte, da so stvari, ki jih imate radi, minljive – in prav to jih naredi dragocene.

Več iz teme

trenutekživljenjepreteklostduhovni nasvet
ZADNJE NOVICE
06:29
Novice  |  Slovenija
SOSEDSKA POMOČ

Hrvaški policisti na naših smučiščih

Zimske radosti žal spremljajo tudi nesreče, letos je bilo že osem primerov hudih poškodb.
6. 1. 2026 | 06:29
06:25
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Brez harmonike ni silvestrovanja (Suzy)

Življenja si brez glasbe ne predstavljamo, saj nas spremlja od zgodnjih jutranjih ur do večera, tako ob delu kot v avtomobilu in različnih dogodkih ter koncertih.
6. 1. 2026 | 06:25
06:16
Lifestyle  |  Astro
KAKOVOST TRENUTKA

Najpomembnejši trenutek je zdaj in danes je vse, kar imamo

Če se v srcu oklepate preteklosti, nimate prostora za nove izkušnje.
6. 1. 2026 | 06:16
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SKRIVAL JO JE V TELEFONU

Igorja preiskovali zaradi velike tatvine, našli pa otroško pornografijo

Zavržni posnetki ostajajo v sodnem spisu, obtoženi Igor Golubović medtem krivdo zavrača.
Aleksander Brudar6. 1. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Astrološka znamenja, ki bi si letos januarja morala vzeti čas samo zase

Z začetkom novega leta bi nekateri morali več časa nameniti sebi in občutkom.
6. 1. 2026 | 06:00
05:35
Šport  |  Odmevi
PRED ZADNJO TEKMO

Grenak priokus je Domnu Prevcu ostal le zaradi sodniških ocen

Domen Prevc bo poskušal danes v Bischofshofnu postaviti piko na i in ujeti zlatega orla. Pred zadnjo tekmo 74. novoletne turneje ima zajetne 41,4 točke naskoka.
Miha Šimnovec6. 1. 2026 | 05:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki