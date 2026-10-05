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Najsrečnejše znamenje zodiaka v letu 2027, nepričakovani favorit bo dobil vse

Medtem ko naj bi se nekatera znamenja spopadala z izzivi, naj bi se ribam po astroloških napovedih odprla vrata do ljubezni, finančnega napredka in novih priložnosti.
Ribe so zadnje znamenje zodiaka. FOTO: Getty Images

Ribe so zadnje znamenje zodiaka. FOTO: Getty Images

Ribe naj bi v letu 2027 doživele številne spremembe. FOTO: Getty Images

Ribe naj bi v letu 2027 doživele številne spremembe. FOTO: Getty Images

Tudi na ljubezenskem področju naj bi bilo leto pestro. FOTO: Getty Images

Tudi na ljubezenskem področju naj bi bilo leto pestro. FOTO: Getty Images

Ribe so zadnje znamenje zodiaka. FOTO: Getty Images
Ribe naj bi v letu 2027 doživele številne spremembe. FOTO: Getty Images
Tudi na ljubezenskem področju naj bi bilo leto pestro. FOTO: Getty Images
A. G.
 5. 10. 2026 | 06:00
5:32
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Leto 2027 naj bi po astroloških napovedih nekaterim znamenjem prineslo pomembne življenjske preobrate. Medtem ko naj bi se nekatera morala še naprej boriti za svoje cilje, druga pa naj bi se soočala z zahtevnimi življenjskimi lekcijami, astrologi za eno znamenje napovedujejo posebno ugodno obdobje. Presenetljivo naj to ne bi bili lev, strelec ali bik, temveč ribe, ki naj bi jih čakale številne priložnosti za osebno in poklicno rast. Kot poroča srbski portal Mondo, naj bi bile prav ribe najsrečnejše znamenje leta 2027. Po astroloških razlagah naj bi jim planetarne postavitve prinesle ugodne okoliščine na področju ljubezni, ustvarjalnosti in financ. Posebej pomembno vlogo naj bi imel Jupiter, ki ga astrologija povezuje s srečo, obiljem in širjenjem življenjskih obzorij.

Ribe naj bi imele več priložnosti tudi zaradi ljudi, ki jih bodo srečale, in podpore, ki jo bodo prejele iz svojega okolja. V ospredju naj bi bila tudi notranja preobrazba, saj naj bi lažje prepoznale svoje želje in se pogumneje podale novim izzivom naproti. Vendar pa astrološke napovedi niso znanstveno utemeljene in ne morejo zanesljivo napovedati prihodnjih dogodkov.

Ribe: leto, v katerem naj bi se jim uresničile dolgoletne želje

Ribe naj bi v letu 2027 doživele številne spremembe. FOTO: Getty Images
Ribe naj bi v letu 2027 doživele številne spremembe. FOTO: Getty Images

Ribe naj bi v letu 2027 doživele številne spremembe, zlasti na področju ljubezni, ustvarjalnosti in financ. Jupiter, ki ga astrologija povezuje s srečo in obiljem, naj bi jim po astroloških razlagah odprl nove možnosti. Posebej ugoden naj bi bil vpliv tako imenovanega vodnega trigona, ki naj bi spodbujal čustveno izpolnjenost in uresničevanje želja. Saturn v ovnu naj bi ribe spodbudil k bolj premišljenemu ravnanju z denarjem. Za večjo finančno stabilnost se bodo morale po tej razlagi bolj potruditi, vendar naj bi jim prav vztrajnost pomagala pri doseganju dolgoročnih ciljev. Uran v dvojčkih naj bi prinesel spremembe v družinsko življenje in dom. Nekatere naj bi tako razmišljale o selitvi ali prenovi, Pluton v vodnarju pa naj bi spodbudil globoko notranjo preobrazbo.

Pomembno vlogo naj bi imeli tudi drugi ljudje. Koristna poznanstva, podpora prijateljev in nepričakovane ponudbe bi lahko ribam odprli vrata do novih priložnosti. Posebej ugodno obdobje naj bi po napovedih čakalo rojene v prvi dekadi znamenja, med 20. februarjem in 1. marcem. Zanje naj bi bilo pomembno, da se ne zapirajo vase, temveč se družijo in pokažejo svoje sposobnosti. Tudi na ljubezenskem področju naj bi bilo leto pestro. Samske ribe bi lahko spoznale osebo, s katero bi razvile globok odnos, tiste v partnerskih zvezah pa naj bi občutile še večjo bližino s partnerjem. V karieri naj bi se jim odpirale možnosti za sodelovanje pri večjih projektih, vendar naj bi morale za uresničitev svojih zamisli tudi same narediti konkretne korake.

Tudi na ljubezenskem področju naj bi bilo leto pestro. FOTO: Getty Images
Tudi na ljubezenskem področju naj bi bilo leto pestro. FOTO: Getty Images

Zanimivost: Ribe so zadnje znamenje zodiaka, njihov tradicionalni vladajoči planet je Jupiter, sodobna astrologija pa jim pripisuje tudi Neptun. Ta simbolizira sanje, domišljijo in intuicijo, zato astrologi ribe pogosto opisujejo kot občutljive in ustvarjalne posameznike.

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Rak: podpora vodnega trigona in več priložnosti

Tudi raki naj bi v letu 2027 občutili ugodne vplive vodnega trigona. Po astroloških razlagah naj bi jim ta prinašal več čustvene stabilnosti in priložnosti za uresničevanje osebnih ciljev. V primerjavi z ribami naj bi bile njihove spremembe manj nepričakovane, vendar naj bi se jim prav tako odpirale nove možnosti. Na področju odnosov naj bi se lahko še bolj posvetili družini in ljudem, ki jim veliko pomenijo. Ugodno obdobje naj bi izkoristili tudi za načrtovanje prihodnosti in utrjevanje že doseženega.

Zanimivost: Raku vlada Luna, ki v astrologiji simbolizira čustva, družino in dom. Rak je tudi prvo od treh vodnih znamenj, med katera spadata še škorpijon in ribi.

Škorpijon: tudi njih čakajo ugodne spremembe

Škorpijoni naj bi prav tako občutili podporo vodnega trigona, vendar naj bi bile njihove spremembe bolj predvidljive kot pri ribah. Po astroloških napovedih naj bi jim leto 2027 ponudilo priložnosti za osebni razvoj in utrjevanje odnosov. Njihova prednost naj bi bila predvsem sposobnost, da se poglobijo v svoje želje in se osredotočijo na dolgoročne cilje.

Zanimivost: Škorpijon je osmo znamenje zodiaka. Njegova tradicionalna vladajoča planeta sta Mars in v sodobni astrologiji Pluton, ki ga povezujejo z močjo, preobrazbo in obnovo.

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Ribe naj bi bile nepričakovane zmagovalke leta

Raki in škorpijoni naj bi torej prav tako imeli razlog za optimizem, vendar naj bi bile ribe po navedbah portala Mondo največje presenečenje leta 2027. Njihova domnevna prednost naj bi bila v nepričakovanih priložnostih, novih poznanstvih in spremembah, ki bi lahko vplivale na več področij njihovega življenja. Astrološka napoved jim sporoča, naj ne čakajo zgolj na ugodne okoliščine, temveč naj tudi same naredijo korake proti svojim ciljem. Vendar pa je treba poudariti, da gre za zabavno vsebino, ne za zanesljivo napoved prihodnosti.

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