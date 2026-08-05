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Najsrečnejši dan v avgustu: idealen za ljubezen in finančno stanje

Datum, ki v aktualnem mesecu izstopa kot najbolj pozitiven, ponuja več odličnih priložnosti.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Peera_sathawirawong/Gettyimages

FOTO: Peera_sathawirawong/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Peera_sathawirawong/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Jacoblund/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 5. 8. 2026 | 06:00
4:13
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Letošnji avgust je z astrološkega vidika zelo dinamičen mesec, saj se bodo v njem na nebu zvrstili številni močni planetarni premiki. Sonce bo potovalo skozi znamenje leva, Venera bo tvorila ugodne aspekte z Jupitrom, sredi meseca bo prišlo do izjemno harmonične poravnave planetov, ki jo astrologi označujejo za enega najlepših trenutkov poletja.

Če bi morali izbrati en univerzalno najsrečnejši dan za skoraj vsa astrološka znamenja, bi bil to 12. avgust 2026. Tedaj se bodo oblikovali harmonični aspekti med Soncem v levu, Jupitrom v raku in Venero, kar bo prineslo več optimizma, podpore, ljubezni in veselja. Lev simbolizira pogum in samozavest, Jupiter širi možnosti ter prinaša srečne okoliščine, Venera blaži napetosti in krepi zadovoljstvo v odnosih ter na finančnem področju.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Poleg tega bo 12. avgusta mlaj v levu, hkrati pa tudi sončev mrk v istem znamenju. Zaradi te kombinacije astrologi ta datum izpostavljajo kot idealen za nove začetke, ljubezenske pogovore, poslovne dogovore in odločitve, ki bi lahko prinesle dolgoročne koristi.

Kaj za več sreče storiti 12. avgusta?

Ta dan bo še posebej ugoden za:

  • začetek novih projektov,
  • ljubezenska srečanja in sprave,
  • pogovore o denarju in poslovnem sodelovanju,
  • potovanja ter načrtovanje prihodnosti,
  • ustvarjalno delo in javne nastope.

Kako bo 12. avgust 2026 vplival na posamezna znamenja?

Oven

Začutili boste val energije in željo, da končno uresničite nekaj, s čimer že dolgo odlašate. Možne so tudi prijetne novice na področju ljubezni ali družine.

Bik

Dan vam prinaša občutek varnosti in stabilnosti. Finančni pogovori in dogovori bi se lahko razvili precej bolje, kot pričakujete.

Dvojčka

Komunikacija bo vaša največja prednost. Besede bodo imele večjo težo kot običajno, zato izkoristite priložnost za pomembne sestanke ali iskrene pogovore.

FOTO: Peera_sathawirawong/Gettyimages
FOTO: Peera_sathawirawong/Gettyimages

Rak

Jupiter v vašem znamenju ustvarja odlično kombinacijo s Soncem, zato boste imeli občutek, da vam okoliščine končno stojijo ob strani. Možni so lepi družinski trenutki in čustveno olajšanje.

Lev

Sonce v vašem znamenju vas postavlja v središče pozornosti. Lažje boste pridobili podporo drugih in občutili boste še več samozavesti kot sicer.

Devica

Čeprav ste običajno previdni, bi lahko ta dan dobili nepričakovano priložnost, ki si zasluži vašo pozornost. Posebej poudarjeni bodo stiki s prijatelji in sodelavci.

Tehtnica

Venera v odnose prinaša več harmonije, zato bo dan odličen za druženje, romantična srečanja in obnovitev pomembnih stikov.

Škorpijon

Poslovne razmere bi se lahko obrnile na bolje. Vaša intuicija bo izjemno močna, zato bodite pozorni na nepričakovane priložnosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Strelec

Občutili boste željo po spremembah in širjenju obzorij. Potovanja, učenje in nova poznanstva vam lahko odprejo vrata do večjih priložnosti v prihodnjih mesecih.

Kozorog

Napetost, ki vas spremlja že nekaj tednov, bo  popustila. Dan bo ugoden za urejanje finančnih zadev in pogovore o skupnih načrtih.

Vodnar

V ospredje bodo stopili partnerski odnosi. Ne glede na to, ali gre za ljubezen ali posel, lahko sodelovanje z drugimi prinese zelo pozitiven preobrat.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages
FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Ribi

Občutili boste več notranjega miru in ravnovesja. Majhne spremembe, ki jih boste uvedli v vsakdan 12. avgusta, bi lahko pozneje imele veliko večji pozitiven učinek, kot si zdaj predstavljate, piše glossy.rs.

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