Za vsa astrološka znamenja: najsrečnejši dan v oktobru

Eden od astrološko najbolj zanimivih dni v oktobru izstopa do te mere, da ga je res vredno označiti na koledarju. Naglo se približuje, saj gre za 15. oktober 2026. Tega dne se bo oblikovala nenavadno ugodna kombinacija tranzitov, ki lahko prinese več optimizma, samozavesti, podpore in občutka, da se stvari končno premikajo z mrtve točke. Zato astrologi svetujejo, da za 15. oktober prihranite tisto, kar se vam zdi resnično pomembno, denimo pomembne pogovore, velike odločitve in začetek nečesa, s čimer že dolgo odlašate.

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Kaj se bo dogajalo na nebu?

Najpomembnejši aspekt sredi meseca je sekstil med Soncem in Jupitrom. Sekstil pomeni, da kot med dvema nebesnima telesoma meri približno 60 stopinj. Sonce bo v tehtnici, Jupiter v levu, njun harmonični aspekt pa se tradicionalno povezuje z optimizmom, širjenjem možnosti, samozavestjo in lažjim iskanjem podpore. Istega dne bo Luna v strelcu tvorila trigon z Jupitrom, kar bo še dodatno okrepilo navdušenje in pripravljenost na korak naprej. Trigon označuje kot med planetoma, ki meri 120 stopinj in povezuje energije, ki se med seboj naravno podpirajo. Toda to še ni vse.

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Mars v levu bo tvoril trigon s Saturnom v ovnu, kar je zelo zanimiva kombinacija energije in discipline. Mars daje zagon in pogum, kar nas spodbuja k akciji, medtem ko Saturn simbolizira potrpežljivost, odgovornost in sposobnost vztrajanja. Zato bo to veliko več kot le dan dobre volje, ta energija je namreč primerna tudi za konkretne poteze. Posebno simboliko dodaja še dejstvo, da Pluton 15. oktobra ne bo več retrograden in bo začel svojo direktno pot. Sprememba njegove smeri lahko označi trenutek, ko se tisto, kar smo dolgo premlevali ali kar je bilo blokirano in zamolčano, začne premikati naprej, napoveduje glossy.rs.