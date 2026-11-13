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LJUBEZEN IN NUMEROLOGIJA

Najsrečnejši datumi za poroko v letu 2027: eden je še posebej usoden

Številke, ki simbolizirajo ljubezen, povezanost in srečo, bodo zaznamovale več dni v letu 2027. Med njimi je tudi datum s trojno sedmico, ki je še posebej privlačen za ljubitelje numerologije.
FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images

FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Malkovstock Getty Images/iStockphoto

FOTO: Malkovstock Getty Images/iStockphoto

FOTO: Frantic00 Getty Images/iStockphoto

FOTO: Frantic00 Getty Images/iStockphoto

FOTO: Getty Images
FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images
FOTO: Getty Images
FOTO: Malkovstock Getty Images/iStockphoto
FOTO: Frantic00 Getty Images/iStockphoto
A. G.
 13. 11. 2026 | 21:01
 13. 11. 2026 | 21:01
5:46
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Izbira datuma poroke je za številne pare veliko več kot zgolj iskanje prostega termina in rezervacija poročne lokacije. Nekateri si želijo, da bi bil dan, ko si bodo obljubili večno zvestobo, poseben tudi zaradi svoje simbolike. Prav zato se pri načrtovanju poroke vse več pozornosti namenja tudi numerologiji, ki posameznim številkam pripisuje različne pomene, povezane z ljubeznijo, srečo, partnerstvom in skupno prihodnostjo. Leto 2027 bo po teh razlagah ponudilo kar nekaj zanimivih datumov, ki naj bi bili še posebej naklonjeni zaljubljencem.

Med njimi izstopajo kombinacije dvojk, sedmic in osmic, ki naj bi simbolizirale povezanost, stabilnost in trajno ljubezen. Posebno pozornost vzbuja datum s kar tremi sedmicami, ki bo zagotovo pritegnil ljubitelje numerologije. Čeprav ni znanstvenih dokazov, da bi izbrani dan vplival na srečo v zakonu, lahko njegova simbolika poročnemu slavju doda še poseben čar. Preverite, kateri datumi v letu 2027 naj bi bili po numeroloških razlagah najprimernejši za poroko.

Kateri datumi bodo posebej privlačni?

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Numerologija številu dve pripisuje energijo partnerstva, povezanosti in sodelovanja, medtem ko naj bi sedmica simbolizirala srečo, intuicijo in duhovno rast. V letu 2027 bo zato več datumov, ki bodo zaradi zanimive kombinacije števil še posebej pritegnili pozornost.

27. februar 2027 – Že na prvi pogled izstopa zaradi izmenjevanja števil dve in sedem. Dvojka poudarja partnersko energijo, seštevek vseh številk v datumu pa je 22. Ta tako imenovana mojstrska številka naj bi simbolizirala gradnjo trdnih in dolgoročnih temeljev.

22. maj 2027 – Začetek datuma z dvema dvojkama bo zagotovo navdušil romantične duše. Število dve predstavlja vzajemnost, ravnovesje in harmonijo. Ker je maj čudovit mesec za pomladna slavja, datum pa pade na soboto, je lahko odlična izbira za poročno slavje.

12. junij 2027 – Junij je že tradicionalno eden najbolj priljubljenih mesecev za poroke, ta datum pa ima tudi zanimivo numerološko ozadje. Seštevek številk vodi do števila dve, ki naj bi predstavljalo medsebojno razumevanje in povezanost. Idealen je za pare, ki si želijo poletne romantike.

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Absolutni favorit za ljubitelje numerologije

FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images
FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images

7. julij 2027 – To je zagotovo eden najbolj privlačnih datumov za vse navdušence nad numerologijo. Kombinacija 7. 7. 2027 prinaša kar tri sedmice, ki imajo v številnih razlagah posebno simbolno moč. Čeprav bo poroka na sredo, bi lahko nekaterim parom čarobnost datuma pomenila več kot poročno slavje ob koncu tedna.

17. julij 2027 – Odlična izbira za tiste, ki si želijo močne simbolike, vendar se ne želijo odpovedati sobotnemu poročnemu slavju. Datum vsebuje dve sedmici, njegov seštevek pa je osem, ki naj bi simbolizirala moč, stabilnost in skupni napredek.

24. julij 2027 – Na prvi pogled povsem običajen datum, vendar njegov numerološki seštevek prinese število šest. To je simbol doma, družine, topline in brezpogojne ljubezni. Dodatna prednost je, da gre za poletno soboto.

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Dvojna osmica za simbol večne ljubezni

FOTO: Malkovstock Getty Images/iStockphoto
FOTO: Malkovstock Getty Images/iStockphoto

8. avgust 2027 – Ponavljanje števila osem v datumu 8. 8. bo zagotovo pritegnilo pozornost. V številnih tradicijah osmica velja za srečno število, njena oblika pa spominja na simbol neskončnosti. Prav zato je lahko čudovita simbolna izbira za poročno zaobljubo. Datum bo sicer nedelja, kar je lahko primerno za nekoliko bolj intimno slavje.

28. avgust 2027 – Konec poletja prinaša datum, katerega seštevek je 11. To število povezujejo z močno intuicijo, navdihom in globoko čustveno povezanostjo. Ker pade na soboto, je odlična izbira tudi za pare, ki načrtujejo večje poročno slavje.

18. september 2027 – Še en datum, katerega seštevek je 11, bo navdušil ljubitelje zgodnje jeseni. September ponuja prijetnejše temperature, mehkejšo svetlobo in čudovito kuliso za poročne fotografije.

27. november 2027 – Dokaz, da posebni datumi niso rezervirani samo za toplejše mesece. Kombinacija števil dve in sedem prinese seštevek 22, ki naj bi simboliziral premišljeno načrtovanje, stabilnost in trajne vrednote. Datum bo kot nalašč za pare, ki si želijo prijetnega jesenskega slavja ob romantični osvetlitvi.

Kaj pa, če vašega datuma ni na seznamu?

FOTO: Frantic00 Getty Images/iStockphoto
FOTO: Frantic00 Getty Images/iStockphoto

Numerologija, horoskop in različni trendi so lahko zabavni ter navdihujoči, vendar je najpomembnejše, da ima izbrani poročni dan poseben pomen za par. Morda je to obletnica prvega poljuba, dan, ko sta se spoznala, ali preprosto sobota, ki najbolj ustreza mladoporočencema in njunim najbližjim.

Navsezadnje sreče v zakonu ne določajo številke na koledarju, temveč ljubezen, spoštovanje, zaupanje in pripravljenost, da si partnerja stojita ob strani tudi v manj lepih trenutkih, poroča Informer.rs.

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