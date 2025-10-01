  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Najsrečnejši oktobrski dan za vaše znamenje

Vzemite v roke koledar in si zabeležite datum, ki bo oktobra v vašem življenju sprožil val pozitivnih sprememb.
M. Fl.
 1. 10. 2025
5:36
A+A-

Približuje se oktober, in z začetkom desetega meseca v letu je pravi trenutek, da se ponovno posvetite svojim sanjam in si zabeležite datum, ki bo po mnenju astrologov najsrečnejši za vaše astrološko znamenje.

Oven

Najsrečnejši dan: sreda, 1. oktober

Bodite iskreni glede svoje predanosti sanjam. Asteroid Juno, ki simbolizira zakon, partnerstvo, zvestobo, kompromis in pogajanja v odnosih pride v znamenje strelca, ki vlada vašemu področju sreče, rasti in obilja, kar pomeni, da imate vse pogoje za napredek.

Ne hitite z odločitvami, temveč razmislite o vseh možnostih. Popolnoma se posvetite tistemu, kar želite doseči, in ne dovolite, da bi vam karkoli ali kdorkoli stalo na poti.

Bik

Najsrečnejši dan: torek, 14. oktober

Ne vračajte se več v preteklost. Vzemite iz nje lekcije in glejte naprej. V zadnjem času ste morda doživeli pomembno preobrazbo na področju kariere.

To je nekaj dobrega, a ne objokujte težkih obdobij, temveč razmislite, kaj ste se iz njih naučili in kako vas lahko to vodi do nadaljnjega napredka.

Dvojček

Najsrečnejši dan: četrtek, 2. oktober

Morda ste si v zadnjem času vzeli predah pri načrtih za selitev ali nove začetke. Lahko, da je bilo frustrirajoče, a zdaj, ko asteroid Palas, ki predstavlja modrost, strateško razmišljanje,  inteligenco in notranjo moč brez nasilja, vstopa v znamenje vodnarja, se začenja plodno obdobje.

Končno boste šli naprej, samozavestno in v pravo smer.

Rak

Najsrečnejši dan: ponedeljek, 6. oktober

Polna luna v ovnu bo osvetlila vaše področje kariere in dosežkov.

To pomeni konec enega in začetek novega poglavja, ki vam bo zlasti na delu prinesel zaslužene nagrade.

Lev

Najsrečnejši dan: ponedeljek, 6. oktober

Od 6. do 29. oktobra bo Merkur v škorpijonu, kar bo vplivalo na področje doma in osebnih temeljev.

Ta energija vas bo spodbudila k razmisleku o tem, kaj si želite v zvezi z domom in stabilnostjo. Če razmišljate o selitvi ali nakupu nepremičnine, je zdaj čas za ukrepanje.

Devica

Najsrečnejši dan: četrtek, 2. oktober

Čas, da prevzamete odgovornost zase. Pridobite nazaj svojo moč in nehajte razdajati vso svojo energijo drugim, skrb zase vam bo pomagala uresničiti sanje.

Oktober naj postane mesec celostne skrbi zase, ne le fizično, ampak tudi duševno, čustveno in duhovno.

Tehtnica

Najsrečnejši dan: ponedeljek, 13. oktober

Venera vstopa v tehtnico, vaše znamenje, in aktivira vašo sposobnost sprejemanja priložnosti ter vam pomaga, da se pokažete v najboljši možni luči.

To vam bo v naslednjih tednih omogočilo, da z močjo tega, kar ste postali, obrnete stvari stvari sebi v prid.

Škorpijon

Najsrečnejši dan: sreda, 22. oktober

Začetek vaše astrološke sezone sovpada z vašim najbolj srečnim dnem. Izkoristite to obdobje za razmislek o tem, kaj vam je prineslo preteklo leto in kaj želite za prihodnost.

Osvobodite se ljudi, okoliščin ali prepričanj, ki vas omejujejo in postanite oseba, ki lahko privabi srečo in obilje.

Strelec

Najsrečnejši dan: ponedeljek, 6. oktober

Polna luna v ovnu bo poudarila vaše področje veselja, kreativnosti in zadovoljstva, tudi romantičnih vezi in porok.

Ta dan vas bo naučil pomembne lekcije: da se znate veseliti trenutka in uživati v tistem, kar imate.

Od leta 2023 se je v vašem življenju marsikaj spremenilo,  zdaj je čas za hvaležnost in za to, da sprejmete srečo ter ljubezen, ki vas obdajata.

Kozorog

Najsrečnejši dan: ponedeljek, 13. oktober

Venera, planet obilja in bogastva, vstopi v znamenje tehtnice in sproži val nagrad na področju kariere.

Morda ste se v zadnjem času resno posvetili svoji poklicni poti; bodisi z novim poslom ali pogumno odločitvijo. Vaš trud bo poplačan.

Vodnar

Najsrečnejši dan: sreda, 22. oktober

Z začetkom sezone škorpijona se začne tudi val preobrazb na področju kariere.

Spremembe niso vedno negativne, pomembno je, da ostanete odprti za nove možnosti in rast. Ko se pojavi priložnost za spremembo, jo pogumno sprejmite.

Riba

Najsrečnejši dan: sreda, 22. oktober

Začetek sezone škorpijona bo osvetlil vaše področje sreče, potovanj in novih začetkov.

Zaupajte svoji intuiciji in ne dovolite, da bi vas ustavil strah. Merkur v strelcu, ki vanj vstopi 29. oktobra, vam bo prinesel nove poklicne priložnosti ali novice o zaposlitvi, na katere čakate.

Ta energija vas bo spodbudila, da boste preteklost pustili za seboj in se približali prihodnosti, o kateri sanjate, obljublja glossy.rs.

