Najuspešnejši astrološki pari: iz nič lahko ogromno ustvarijo

Ko so skupaj, lahko določena astrološka znamenja najmanj, kar imajo, spremenijo v obilje in uspeh. Nekako jim uspe praznino spremeniti v nekaj smiselnega. Kot da imajo dar prepoznati skriti potencial ter dovolj poguma ali znanja, da ga dvignejo na višjo raven. Kateri so ti pari, razkriva zadovoljna.rs.

Kozorog in škorpijon

Partnerstvo kozoroga in škorpijona predstavlja harmonično kombinacijo zemlje in vode, kar pomeni, da je vse, česar se skupaj lotita, namenjeno rasti. Toda nekaj zares posebnega pri tem astrološkem paru je način, kako se spopadata z življenjem: kot da gre za težko tekmo in z združenimi močmi dosegata uspehe.

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Ko gre za ustvarjanje nečesa iz nič, kozorog kot kardinalno zemeljsko znamenje prevzame vodstvo. Z modrostjo in razpoložljivimi viri pripravi pogoje ter izkoplje temelje za gradnjo trdne osnove. Ko škorpijon vidi kozorogov trud in predanost, pravkar obdelano zemljo spremeni v rodovitna tla, iz katerih lahko zraste nekaj velikega. Ko vzpostavita sistem, ki lahko deluje samostojno, zanju po zaslugi skupne ambicije praktično ni meja.

Dvojčka in oven

Kombinacija dvojčkov in ovna predstavlja harmonično povezavo hitrega zraka in ognja. Čeprav ovni, ki jih vodi impulzivna želja, običajno začnejo prvi, so dvojčki prava zakladnica idej, ki imajo potencial, da zamisli spremenijo v genialne stvaritve. Če je oven gorivo, ki poganja avtomobil, je dvojček tisti, ki izbere cilj in usmerja vožnjo v pravo smer. Zaradi nenehne energije in navdušenega prepričanja v to, kar počneta, imata ta znaka moč, da iz nič ustvarita revolucionarno odkritje ali obudita nekaj, za kar so vsi verjeli, da je že zdavnaj umrlo.

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Lev in vodnar

Še ena kombinacija ognja in zraka: partnerstvo leva in vodnarja dobiva vedno globlji pomen in namen prav zato, ker sta ti dve znamenji komplementarni in nasprotni hkrati. Njunemu zavezništvu skoraj čarobno moč daje dejstvo, da ima vodnar vse tisto, česar levu primanjkuje, in obratno. Kot dve stabilni znamenji ne ustvarjata na podlagi potenciala, ki ga prepoznata nekje drugje, temveč na tistemu, ki ga že nosita v sebi. Kar enemu morda na začetku manjka, so viri, ki bi jima omogočili, da dosežeta višjo raven, in prav tu na sceno stopi drugo znamenje.

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Lev prinaša karizmo in moč, ki jo poganjata srce in pripravljenost storiti vse, kar je potrebno, da najde dovolj velik oder, na katerem bo zasijal. Vodnar prinaša avtentičnost in edinstven pogled na svet, ki ga spodbuja, da sledi vsaki izvirni ideji, ki mu pride na misel. Skupaj nepričakovano spremenita neznano v nekaj dobro poznanega in hkrati doslej nevidenega. Ko lev in vodnar združita moči, njun uspeh prinaša lekcije, zaradi katerih skeptiki obžalujejo svoje nezaupanje in ostanejo brez besed.

Devica in strelec

Kot dve spremenljivi znamenji imata devica in strelec vizijo ter jasno namero ustvariti nekaj, kar se bo razširilo daleč naokoli, tako da bodo to lahko videli vsi. Čeprav sta prilagodljivost in radovednost temelja tega odnosa, devičin dar prepoznavanja skritega potenciala strelcu ponuja nekaj konkretnega, na čemer lahko gradi in kar lahko razvija.

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Devici njen šesti čut omogoča, da iz ostankov ustvari nekaj strukturiranega, da popravi tisto, kar je pokvarjeno ali nedokončano. Takoj ko v vsem tem najde smisel in svojo zamisel predstavi strelcu, ji ta da krila in jo vodi proti temu, kar ji je namenjeno postati. Večina ne razume, kako se lahko dve na videz nestanovitni osebi odločita stopiti v neznano in se pri tem zanašata na vero oziroma kako lahko tisto, kar imata v najmanjši meri, spremenita v tisto, kar v resnici potrebujeta. Odgovor je v tem, da nikoli ne prenehata iskati možnosti, ki jima jih ponuja življenje.