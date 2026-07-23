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Največji modreci zodiaka: drugi jih pogosto prosijo za nasvet

Modrost ni pogojena z leti, temveč s sposobnostjo opazovanja, analiziranja in globokega razumevanja sveta okoli sebe.
FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Dima Berlin/Gettyimages

FOTO: Dima Berlin/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Ivanko_brnjakovic/Gettyimages

FOTO: Ivanko_brnjakovic/Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages
FOTO: Dima Berlin/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Ivanko_brnjakovic/Gettyimages
M. Fl.
 23. 7. 2026 | 06:00
2:43
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Glede na astrološke razlage naj bi nekatera astrološka znamenja še posebej izstopala po tem, da vidijo stvari, ki jih drugi spregledajo, sprejemajo premišljene odločitve in pogosto ponujajo odlične nasvete. Poglejte tri znake, ki veljajo za najbolj modre, ter razloge, zakaj jih drugi pogosto dojemajo kot osebe z veliko življenjske modrosti.

Vodnar

Vodnar je astrološko znamenje, ki vedno gleda v prihodnost. Njegov um deluje hitro, a premišljeno, v širšo sliko zna povezati družbene pojave, znanstvena spoznanja in čustvene procese. Njegova modrost izvira iz neodvisnega razmišljanja, radovednosti in želje po razumevanju sveta. Vodnarji praviloma razmišljajo drugače kot večina in imajo ideje, ki so lahko pred svojim časom, zato jih mnogi dojemajo kot vizionarje zodiaka. Čeprav se včasih zdijo nekoliko odmaknjeni, znajo na težave pogledati objektivno in ponuditi drugačen pogled na zadeve. Prav njihova sposobnost ne ujeti se v običajne vzorce razmišljanja, jim daje posebno širino ter modrost.

FOTO: Dima Berlin/Gettyimages
FOTO: Dima Berlin/Gettyimages

Devica

Device krasijo analitičen um, natančnost in smisel za podrobnosti. Odločitev ne sprejemajo prenagljeno, temveč najprej opazujejo, zbirajo informacije in premislijo o vseh možnostih. Njihova modrost temelji na sposobnosti  razumnega in praktičnega ocenjevanja razmer. Pogosto znajo predvideti posledice dejanj ter ponuditi nasvete, ki ne temeljijo zgolj na trenutnih čustvih, temveč na dejstvih in izkušnjah. Device so velikokrat tiste, na katere se drugi obrnejo, ko potrebujejo iskren in premišljen napotek. Njihova želja po izboljšanju stvari in iskanju rešitev jim pomaga, da se znajdejo tudi v zapletenih okoliščinah.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Škorpijoni so znani po intenzivnosti, vendar se za njihovo močno osebnostjo skriva tudi velika globina razmišljanja. Imajo glasno intuicijo in zelo dobro razumejo človeško naravo. Ne sklepajo prehitro, temveč opazujejo, poslušajo in pogosto zaznajo tudi tisto, česar drugi ne povedo neposredno. Njihova modrost naj bi izvirala iz življenjskih izkušenj, notranjih sprememb in sposobnosti, da tudi v težkih obdobjih najdejo skrite pomene. Za rojene v tem znaku so življenjske preizkušnje vedno šola, zato lahko drugim ponudijo nasvete, ki izhajajo iz globokega razumevanja čustev in odnosov, piše Zadovoljna.hr.

FOTO: Ivanko_brnjakovic/Gettyimages
FOTO: Ivanko_brnjakovic/Gettyimages

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