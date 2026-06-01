Največji skopuh horoskopa: to znamenje je obsedeno z denarjem, kopiči ga in se izogiba stroškom

Po astrologiji kozorogi velik pomen pripisujejo varnosti in stabilnosti, zato je finančno stanje ena njihovih glavnih življenjskih skrbi. Radi delajo, služijo in ustvarjajo rezervo za prihodnost, vendar jim zapravljanje denarja pogosto povzroča težave. Mnogi jih zato imajo za najbolj varčno znamenje. Občutek varnosti dobijo šele takrat, ko vedo, da imajo dovolj denarja na strani. Tudi kadar dobro zaslužijo, jih pogosto spremlja strah, da bi lahko nekega dne ostali brez vsega. Zato nenehno načrtujejo stroške, varčujejo in se izogibajo nepotrebnim nakupom.

Kozorogi redko zapravljajo za luksuz ali drobne užitke. Namesto tega se raje odrečejo nekaterim stvarem, da bi denar prihranili za prihodnost. Pri njih je potreba po finančni stabilnosti tako izrazita, da so pripravljeni hkrati opravljati več del, da bi povečali svoje prihranke. Ko gre za posojanje denarja, kozorogi niso posebno radodarni. Tudi bližnjim ljudem ga težko posodijo, saj menijo, da mora vsak sam skrbeti za svoje finance.

Vedno bodo dobro premislili, preden bodo komu pomagali na tak način. Čeprav jih okolica pogosto dojema kot hladne ali preveč previdne, ko gre za denar, verjamejo, da prav z disciplino in varčevanjem gradijo varno prihodnost. Za kozoroge je denar veliko več kot običajno sredstvo za življenje – zanje predstavlja mir, nadzor in občutek stabilnosti.