Največji žar mojstri med astrološkimi znaki

Če kdo misli, da je peka na žaru le hitro obračanje čevapčičev, klobas in zelenjave, potem še ni srečal pravih žar mojstrov. Peka na njem je zanje kombinacija občutka, potrpežljivosti, drznosti in karizme, predvsem pa gre za izkušnjo, ki združuje ljudi. Nekateri astrološki znaki imajo za to prav poseben dar. Med vsemi izstopajo trije, ki veljajo za najboljše žar mojstre: tisti, ki ne pripravijo le hrane, ampak ustvarijo celoten ritual.

Oven

Na vrhu seznama je oven, znak, ki ga vodita energija ognja in neustavljiva želja po akciji. Oven je tisti, ki bo, še preden bi drugi sploh razmislili, kaj bi jedli, že vse pripravil. Njegov pristop je neposreden in samozavesten, pogosto tudi nekoliko impulziven. Ne boji se visokih temperatur ali odprtega plamena, saj jih obvladuje z naravnim občutkom. Njegove jedi so pogosto popolno zapečeno, z rahlo hrustljavo skorjico in sočno notranjostjo. Poleg tega zna ustvariti energično vzdušje, kjer se vsi počutijo lepo sprejete. Pri njem žar ni le kuhanje, ampak dogodek, poln smeha, glasbe in spontanosti.

Bik

Popolno nasprotje ovna, a prav tako nepogrešljiv mojster, je bik. Ta velja za največjega hedonista med znaki, kar pomeni, da mu hrana predstavlja pravo umetnost. Njegov pristop k žaru je premišljen, počasen in izjemno natančen. Dokler ne izbere najboljših kosov mesa, zelenjave, dokler ne pripravi marinad in poskrbi za vsako podrobnost, ne bo začel s peko. Njegova prednost je v potrpežljivosti: razume, da dobre stvari potrebujejo čas. Rezultat so bogati, polni okusi, ki navdušijo še tako zahtevne goste. Bik bo poskrbel tudi za priloge, omake in popolno kombinacijo okusov, zato njegovo druženje ob žaru pogosto preraste v pravo kulinarično izkušnjo. Pri njem se ne je na hitro, ampak se uživa v vsakem grižljaju.

Lev

Rojeni gostitelj in zvezda vsakega piknika. Lev na žaru ne peče zgolj zaradi hrane, temveč zaradi celotnega doživetja. Njegov žar je vedno, prav tako on sam, v središču pozornosti. Poskrbi za popolno predstavo, izbrano glasbo in sproščeno, a hkrati živahno vzdušje. Njegove jedi niso le okusne, ampak tudi vizualno privlačne. Lev rad eksperimentira, dodaja posebne začimbe in ustvarja jedi, ki izstopajo. Njegova karizma privablja ljudi, zato se okoli njegovega žara vedno zbere največja družba. Pri njem se večer pogosto zavleče pozno v noč, saj zna ustvariti občutek praznovanja, ki ga gostje še dolgo pomnijo, piše The Astrology of You and Me.